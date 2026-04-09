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La campagne de l'impôt sur le revenu lancée jeudi en plein débat sur la taxation des plus riches
information fournie par AFP 09/04/2026 à 05:24

Les Français pourront soumettre leur déclaration de revenus à partir de jeudi et jusqu'à début juin, une campagne lancée en plein débat sur la taxation des hauts patrimoines ( AFP / JOEL SAGET )

Les Français pourront soumettre leur déclaration de revenus à partir de jeudi et jusqu'à début juin, une campagne lancée en plein débat sur la taxation des hauts patrimoines ( AFP / JOEL SAGET )

C'est parti comme chaque printemps: les Français pourront soumettre leur déclaration de revenus à partir de jeudi et jusqu'à début juin, une campagne lancée en plein débat sur la taxation des hauts patrimoines.

Une conférence de presse est prévue jeudi matin à Bercy par la direction générale des finances publiques (DGFiP), en présence du ministre de l'Action et des Comptes publics David Amiel, pour l'officialiser.

La déclaration de revenus 2025 pourra être soumise sur internet jusqu'au 4 juin au plus tard selon leur lieu de résidence, selon des informations publiées par Solidaires Finances Publiques, premier syndicat de l'administration fiscale.

La date limite du dépôt des déclarations en ligne est fixée au 21 mai pour les départements allant de 1 (Ain) à 19 (Corrèze), au 28 mai pour les départements 20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle) et au 4 juin pour les départements 55 (Meuse) à 974 (La Réunion) et 976 (Mayotte), a détaillé ce syndicat.

Les déclarations sous format papier devront être déposées le 19 mai au plus tard.

Cette nouvelle de campagne de déclaration intervient sur fond de débat sur la taxation des plus hauts patrimoines, un sujet qui avait déjà animé la discussion budgétaire à l'automne.

- "Justice fiscale" -

Ce débat avait été remis au coeur de l'actualité mi-janvier quand l'ex-ministre de l'Economie, Éric Lombard, avait affirmé que des "milliers" de Français parmi les plus riches ne payaient aucun impôt sur le revenu. Cette affirmation avait été démentie par l'ex-ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin.

Il avait ensuite rebondi en février: une note du Sénat, relayant des informations de Bercy, avait alors souligné que plus de 13.000 foyers fiscaux éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) payaient un impôt sur le revenu "nul ou négatif".

Eric Lombard, alors ministre de l'Economie, à l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Eric Lombard, alors ministre de l'Economie, à l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Eric Lombard avait ensuite affirmé que c'était "autour de 50.000" foyers détenteurs d'un patrimoine élevé qui échappent à l'impôt sur le revenu ou sur les plus-values et dividendes.

Ce sujet est aussi abordé actuellement à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés.

Pour Solidaires Finances publiques et l'association altermondialiste Attac, ce contexte plaide pour plus de "justice fiscale".

"Cette campagne déclarative se situe dans un moment d'injustice fiscale extrêmement importante, avec le scandale qu'on connaît et qui a été mis sur le devant de la scène des 13.000 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu", a estimé mercredi la secrétaire générale de Solidaires Finances publiques Sandra Demarcq lors d'une conférence de presse.

- 17 milliards réclamés -

Son syndicat appelle à "une réforme de la fiscalité en France, y compris de l'impôt sur le revenu", a-t-elle développé, énumérant un certain nombre de mesures en ce sens: "remettre en place sans doute plus de tranches pour plus de progressivité", regarder "très précisément ce qui permet aux plus riches en toute légalité d'éviter l'impôt sur le revenu, comme les crédits d'impôt ou ce qu'on appelle, nous, les niches fiscales".

"On est un peu inquiets sur certains comportements d'usagers qui peuvent nous envoyer un peu balader" lors de la campagne de déclaration des revenus dans ce contexte, a-t-elle indiqué.

Pour la porte-parole d'Attac France Youlie Yamamoto aussi, "la question de la justice fiscale ne peut plus être repoussée" ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Pour la porte-parole d'Attac France Youlie Yamamoto aussi, "la question de la justice fiscale ne peut plus être repoussée" ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"A chaque fois qu'il y a eu des scandales" comme lorsque l'ancien ministre Jérôme Cahuzac avait été condamné en 2018 pour fraude fiscale, "il y a toujours aussi, pendant la campagne déclarative, des usagers qui vont venir vous dire +mais pourquoi moi, je vais payer des impôts?+", a-t-elle ajouté.

Pour la porte-parole d'Attac France Youlie Yamamoto aussi, "la question de la justice fiscale ne peut plus être repoussée".

Selon des chiffres publiés mardi par Bercy, 17,1 milliards d'euros de droits et pénalités ont été réclamés en 2025 à des particuliers ou à des entreprises à la suite d'un contrôle fiscal, un record. Mais les montants encaissés en 2025 dans ce cadre, eux, ont atteint seulement 11,4 milliards d'euros, en baisse de 0,6% sur un an.

Pour Sandra Demarcq, "il n'y a pas vraiment de volonté politique pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale aujourd'hui".

Budget France
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