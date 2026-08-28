Un succès après un siècle d'échecs : les coulisses de la percée de Moderna et Merck en matière de vaccin contre le cancer

par Michael Erman et Julie Steenhuysen

Stéphane Bancel, directeur général de Moderna MRNA.O , se trouvait dans un restaurant libanais pour fêter l'anniversaire d'un ami tard dans la soirée du 13 août lorsqu'il a reçu l'appel.

Un vaccin contre le cancer à ARNm que la société développait en collaboration avec Merck MRK.N avait atteint son objectif — le premier succès d'un vaccin thérapeutique contre le cancer en phase avancée d'essais cliniques après plus de 100 ans de tentatives infructueuses.

Les experts en cancérologie ont salué cet événement comme le début d'une ère de vaccins sur mesure qui entraînent le système immunitaire à combattre le cancer d'un patient en particulier. Lors d'un essai portant sur plus de 1 000 patients atteints d'un mélanome localisé, le vaccin a empêché les tumeurs de réapparaître ou de se propager.

Alors que les détails complets de l'essai ne sont pas encore connus, Wall Street prévoit déjà des milliards de dollars de chiffre d'affaires.

Bancel a comparé les nouvelles issues de cet appel au jour, fin 2020, où Moderna avait annoncé les résultats de son essai clinique sur le vaccin contre la COVID-19.

« C'était un moment pour lequel nous avions travaillé très dur. Nous savions ce qui était en jeu pour la planète avec la COVID », a déclaré M. Bancel lors d'une interview. Il en va de même pour le cancer, a-t-il ajouté, soulignant que cette maladie touche presque tout le monde à un moment ou à un autre.

Ce moment de joie a été bref. « Je me suis tout de suite dit: “Bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant?” »

Pour Dean Li, président de Merck Research Laboratories, cela s'est déroulé à peu près de la même manière. Lorsque Eliav Barr, responsable du développement clinique mondial chez Merck, a appelé Li, il avait déjà une liste de tâches urgentes: préparer les données pour une présentation lors d'un congrès international sur le cancer, se consacrer à l'examen par la FDA américaine et appliquer les points forts de l'étude à d'autres essais en cours.

« Ce n'est pas “alléluia” », se souvient Li. « C'est plutôt “boum”. »

COMMENT ILS EN SONT ARRIVÉS LÀ

Pour Merck et Moderna, ce moment est le fruit de plus de dix ans de travail, selon huit dirigeants actuels et anciens de l'entreprise.

Lorsqu'elles ont annoncé en 2016 un partenariat visant à développer un vaccin contre le cancer, les deux entreprises travaillaient déjà depuis plus d'un an sur un autre projet de vaccin.

Dans le cadre de cette collaboration sur le cancer, Merck a versé 200 millions de dollars d'avance en 2016, puis 250 millions supplémentaires en 2022. Les deux entreprises se partagent les coûts et les bénéfices.

À cette époque, le Keytruda de Merck s'imposait comme un produit phare au sein d'une nouvelle classe de médicaments appelés « inhibiteurs de points de contrôle », capables de libérer le système immunitaire pour lutter contre les cancers en supprimant un frein naturel.

« Ce que le Keytruda a appris au monde, c'est que, certes, le système immunitaire reconnaît le cancer, mais que ce dernier est rusé et érige des barrières, et que le Keytruda élimine ces barrières », a déclaré M. Barr, de Merck, lors d'une interview fin mai.

Il a ajouté que les entreprises, dont Merck, avaient ensuite cherché des moyens de stimuler davantage le système immunitaire, en testant le Keytruda avec des médicaments d'immunothérapie de nouvelle génération, tels que les inhibiteurs de TIGIT. « Cela n'a pas fonctionné », a déclaré M. Barr.

Tal Zaks, qui a occupé le poste de directeur médical chez Moderna de 2015 à 2021, a émigré aux États-Unis depuis Israël en 1996 pour travailler sur des vaccins contre le cancer à l'Institut national du cancer.

« Nous avons échoué à l'époque, et nous avons échoué pendant de nombreuses années », a déclaré M. Zaks.

Mais il pensait que de nouvelles technologies associant l'ARNm et les inhibiteurs de points de contrôle, ainsi qu'un séquençage génétique moins coûteux, pourraient ouvrir la voie au succès.

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Moderna disposait de la technologie de l'ARNm, mais en tant que jeune entreprise, elle n'avait pas les moyens de mener des essais cliniques coûteux sur le cancer.

M. Bancel a expliqué que Moderna avait discuté avec des entreprises disposant d'inhibiteurs de points de contrôle, mais qu'elle connaissait bien Merck et avait été convaincue par son expérience dans la mise en place des essais cliniques du Keytruda.

Le Keytruda, que M. Li de Merck qualifie de « médicament miracle », est utilisé contre 20 types différents de tumeurs cancéreuses et 45 types et stades de cancer. Mais les aspects précis de la tumeur ciblés par le médicament, ainsi que les raisons pour lesquelles certains patients y répondent mieux que d'autres, restent un mystère.

L'acide ribonucléique messager, ou ARNm, est présent dans chaque cellule de l'organisme. Son rôle est de transporter les instructions génétiques du noyau cellulaire vers les parties de la cellule chargées de synthétiser des protéines spécifiques.

Ce vaccin, appelé « intismeran autogène », entraîne le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses en ciblant les mutations propres aux tumeurs de chaque patient.

Les précédents vaccins anticancéreux qui tentaient d'entraîner le système immunitaire à cibler une ou deux mutations tumorales spécifiques ont échoué.

Les entreprises ont décidé de tester le vaccin sur le mélanome, qui compte parmi les cancers présentant le plus grand nombre de mutations et contre lequel les inhibiteurs de points de contrôle ont déjà fait leurs preuves.

Elles ont également décidé de le tester chez des patients atteints d'un mélanome à un stade précoce, après l'ablation chirurgicale de leur tumeur. Cela a donné aux entreprises un délai crucial pour créer un vaccin personnalisé en fonction de la tumeur de chaque patient, ainsi qu'un délai supplémentaire pour que leur système immunitaire réagisse.

Grâce à la technologie de l'ARNm, les entreprises ont pu cibler des dizaines de mutations.

« On dispose de beaucoup, beaucoup plus d'occasions de marquer et donc d'une bien plus grande chance de réussir », a déclaré par e-mail Robert Langer, cofondateur de Moderna et chercheur au MIT.

Les entreprises ont associé le vaccin à la capacité du Keytruda à activer les lymphocytes T du système immunitaire, qui traquent les cellules anormales.

« Ce qui rendait le Keytruda si particulier, c'est qu'il libérait les chiens de guerre », a déclaré Li.

Le vaccin fournit 34 cibles cancéreuses spécifiques au patient que ces « chiens » doivent reconnaître, a-t-il ajouté, et une seule suffit pour que cela fonctionne. « Avec ce traitement anticancéreux personnalisé, le chien a votre odeur. »

PROCHAINES ÉTAPES

Les deux entreprises ont beaucoup à gagner si le vaccin est approuvé. L'autorisation aux États-Unis pourrait intervenir dès l'année prochaine.

Merck devra faire face, d'ici la fin de la décennie, à l'expiration du brevet du Keytruda, qui était jusqu'à récemment le médicament le plus vendu au monde. Pour Moderna, cela représente une bouée de sauvetage face à la baisse de la demande de vaccins contre la COVID-19, ainsi qu'un coup de pouce pour sa réputation.

Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a critiqué, sans preuve à l'appui, la sécurité et l'efficacité des vaccins à ARNm contre les maladies infectieuses, et a réduit de 500 millions de dollars le budget des projets liés à cette technologie.

Les actions de Moderna, qui avaient chuté d'environ 90 % par rapport à leur pic atteint pendant la pandémie de COVID-19, ont progressé de plus de 130 % depuis l'annonce des résultats du vaccin. Selon les données de LSEG, les analystes de Wall Street prévoient un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars d'ici 2030 et les 3 milliards de dollars d'ici 2035.

La prochaine étape consistera à déterminer si cette approche peut fonctionner dans le cas de cancers présentant moins de mutations, notamment les cancers du poumon, du rein et du pancréas.

À court terme, les entreprises prévoient d'étudier en détail les données relatives au mélanome afin de déterminer si elles peuvent améliorer le vaccin.

« Je ne pense pas qu'il s'agisse de la dernière version de l'intismeran », a déclaré M. Bancel.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))