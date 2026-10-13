Un rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à 5,9 % entraînerait un mouvement de rotation des investisseurs des actions vers les obligations : enquête de la BofA auprès des investisseurs

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(Mises à jour plus détaillées)

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans devrait grimper à près de 6 % avant que les obligations ne deviennent suffisamment attractives pour inciter les investisseurs à retirer leurs capitaux des actions, ce qui souligne la résilience des marchés boursiers même en cas de hausse des coûts d’emprunt, selon la dernière enquête « Global Fund Manager » de Bank of America.

Cette enquête, réalisée du 2 au 8 octobre, a révélé que les investisseurs étaient les moins optimistes depuis le sondage de juin, mais qu’ils restaient néanmoins optimistes quant à la situation macroéconomique et aux marchés à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis et de la saison des résultats du troisième trimestre, a indiqué la BofA dans une note publiée mardi.

Voici plus en détail les principales conclusions de l’enquête d’octobre:

* Les investisseurs sont devenus pessimistes quant aux perspectives de croissance mondiale, 4 % d’entre eux s’attendant à ce que l’économie s’affaiblisse au cours des 12 prochains mois. Les anticipations d’inflation ont atteint leur plus bas niveau depuis janvier 2025.

* Le pessimisme concernant les rendements obligataires est à son plus bas niveau depuis mai 2025: 1 % net s'attend désormais à une hausse des taux à long terme, contre 15 % en septembre.

* Le principal risque extrême pour les marchés est une hausse désordonnée des rendements obligataires, suivie par la bulle de l’IA.

* Les positions longues sur les semi-conducteurs mondiaux restent la stratégie la plus répandue, suivies par les positions courtes sur les bons du Trésor américain.

* Les dépenses d’investissement des géants de l’IA continuent d’être considérées comme la source la plus probable d’un événement de crédit systémique.

* Les investisseurs sont les plus surpondérés sur le secteur technologique depuis août 2020, et les plus sous-pondérés sur le secteur de la consommation discrétionnaire depuis juillet 2008.

* La plus forte baisse mensuelle des allocations aux banques a été enregistrée depuis mars 2023.

* En octobre, les investisseurs ont augmenté leurs allocations aux obligations, aux actions japonaises et britanniques ainsi qu’aux services aux collectivités.

* Les investisseurs ont réduit leurs allocations aux banques, aux actions américaines et au secteur de la consommation discrétionnaire.

* 76 % des investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne le taux des fonds fédéraux inchangé en octobre.