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Un pétrolier signale une explosion externe au large des côtes d'Oman ; l'équipage est sain et sauf, selon l'UKMTO
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (On supprime la dernière phrase indiquant que la compagnie n'était pas immédiatement disponible pour commenter, car une déclaration a été fournie par le responsable technique du navire)

Le Centre britannique des opérations maritimes (UKMTO) a déclaré mardi qu'un pétrolier avait signalé une explosion externe sur le côté bâbord du navire, près de la ligne de flottaison, à 60 milles marins au large de Mascate, la capitale d'Oman.

L'UKMTO a indiqué que le navire, identifié comme l'Olympic Life, et son équipage étaient sains et saufs, bien que le pétrolier ait signalé qu'une partie du fioul de soute s'était déversée en mer. L'organisme a précisé que la cause de l'incident était inconnue.

Selon les données de suivi des navires de MarineTraffic, ce très grand pétrolier (VLCC) de propriété grecque passait au large de Mascate vers 07h00 GMT, en sortant du golfe d'Oman, et ne transportait pas de cargaison.

Le gestionnaire technique du navire, Springfield Shipping, a déclaré que le navire avait été heurté par un objet non identifié vers 09h20 GMT, mais qu'il restait stable et opérationnel.

« Une première évaluation a indiqué qu'un des réservoirs de soute du navire avait été endommagé. Une nappe a été signalée à la surface de l'eau après l'incident », a-t-il déclaré dans un communiqué adressé à Reuters, ajoutant que le déversement avait depuis été maîtrisé.

Le navire appartient à la société Olympic Shipping & Management, basée à Athènes, qui a succédé à Olympic Management, fondée par le défunt magnat du transport maritime Aristote Onassis, selon le site web de la Fondation Onassis.

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