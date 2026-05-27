La dette vénézuélienne à restructurer, belle prise du banquier français Matthieu Pigasse

Matthieu Pigasse, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 avril 2026. ( AFP / Alain JOCARD )

La restructuration de la dette vénézuélienne, convoitée par plusieurs banques, est finalement tombée dans l'escarcelle du banquier français Matthieu Pigasse, qui dirige une équipe spécialisée à la banque américaine Centerview Partners à Paris, a confirmé mercredi son entourage à l'AFP.

Le Venezuela avait annoncé le 13 mai entamer un processus de restructuration globale, et avoir désigné Centerview pour l'assister.

Le Wall Street Journal puis Le Monde ont indiqué cette semaine que c'est l'équipe de M. Pigasse qui a obtenu le contrat.

Cette équipe de restructuration de dette et de conseil aux gouvernements est composée notamment d'Hamouda Chekir, autre associé de Centerview, et de Charles Albinet. Tous trois étaient auparavant à la banque Lazard.

Lazard, Rothschild et Centerview étaient en concurrence sur ce dossier, portant sur une restructuration de quelque 170 milliards de dollars.

- "Étape décisive" -

Le Wall Street Journal et le Monde s'interrogent sur la préférence accordée à l'équipe de M. Pigasse, évoquant dans cette affaire un intermédiaire proche de Donald Trump. Le Monde cite, sous couvert d'anonymat, un concurrent de Centerview qui paraît ulcéré d'un processus de désignation de Centerview qu'il juge opaque.

Du côté de M. Pigasse, on fait remarquer que celui-ci, outre qu'il a avec son équipe déjà mené de nombreuses restructurations de dettes de pays en difficulté, Argentine depuis la faillite de 2001, Grèce en 2010, Ukraine en 2014, Equateur ou Côte d'Ivoire, a par ailleurs réalisé des missions de conseil au Venezuela depuis le début des années 2010, auprès des anciens présidents Hugo Chavez et Nicolas Maduro. Ce dernier a été capturé en janvier par les Américains et actuellement emprisonné aux Etats-Unis avec son épouse.

"Et je connais et j'ai travaillé avec Delcy Rodriguez", l'actuelle présidente, "depuis quinze ans", a indiqué M. Pigasse dans un message à l'AFP.

"Nous sommes fiers d'accompagner le Venezuela dans cette étape décisive, de l'aider à retrouver sa souveraineté économique, d'alléger le fardeau de la dette publique qui pèse sur sa population et de renouer avec la croissance. C'est le sens même de ce métier tel que je le conçois", a-t-il ajouté.

Centerview, selon l'entourage du banquier, a pris le parti de la rapidité dans ce dossier, avec une présentation aux créanciers du cadre macroéconomique du Venezuela et l'analyse de soutenabilité de la dette dès le mois de juin, et vise un accord de restructuration d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine.

La dette du Venezuela est majoritairement composée d'obligations cotées aux Etats-Unis, mais aussi de dette bilatérale, particulièrement envers la Chine et la Russie, de dette multilatérale auprès d'organisations internationales comme la banque américaine de développement (BID) ou la Corporation andine de développement (CAF), ainsi que de dette privée.

- De gauche -

Centerview, par le biais de son équipe parisienne, va désormais tenter de convaincre les créanciers d'effacer une partie de la dette vénézuélienne, pays riche en pétrole mais soumis à une violente crise économique depuis 2014, outre des sanctions américaines à partir de 2017.

Les obligations vénézuéliennes cotent actuellement à 40% environ leur valeur, traduisant une anticipation par les marchés d'un effacement de dette de 60%. La Grèce ou l'Argentine avaient obtenu un effacement de leurs dettes d'environ 75%.

M. Pigasse, 58 ans, est un banquier d'affaire et ancien haut fonctionnaire proche de la gauche après avoir commencé sa carrière dans les cabinets des ministres des finances socialistes Dominique Strauss-Kahn puis Laurent Fabius.

Il était parti chez Lazard en 2002 avant d'entrer chez Centerview en 2020.

Ouvertement hostile au RN, il est aussi propriétaire du magazine Les Inrocks et de Radio Nova. Co-fondateur et actionnaire avec Xavier Niel (Free) de Mediawan, un des leaders européens de la production audiovisuelle, il est membre du conseil de surveillance du Groupe Le Monde, qui détient le quotidien français éponyme.