Le tout nouveau chef militaire du Hamas tué dans une frappe israélienne à Gaza

Des personnes transportent les corps de Palestiniens dont celui du dirigeant du Hamas Mohammed Odeh, tué la veille par l'armée israélienne, lors de ses funérailles à Gaza le 27 mai 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Israël a annoncé mercredi avoir tué la veille dans une frappe à Gaza Mohammed Odeh, chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, onze jours après l'assassinat de son prédécesseur dans un raid israélien mené en dépit du cessez-le-feu.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont confirmé dans la soirée la mort de leur "chef d'état-major". Mohammed Odeh a été tué "lors d'une lâche opération d'assassinat" ayant entraîné la mort "de son épouse et de ses enfants, et fait un certain nombre [d'autres] morts et blessés civils", indique un communiqué des Brigades.

Un dirigeant du Hamas a précisé à l'AFP sous le couvert de l'anonymat que trois enfants Odeh avaient été tués avec lui: deux fils majeurs et une fille mineure, dont il n'a pas précisé les âges.

L'armée et le Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, avaient annoncé plus tôt que celui qu'Israël présente comme "l'un des principaux architectes" de l'attaque du 7 octobre 2023 ayant déclenché la guerre de Gaza avait été tué la veille dans une frappe sur le nord du territoire palestinien.

Dans un communiqué pleurant sa mort, le Hamas a confirmé que ce haut gradé avait bien participé à la conception et à la planification de cette attaque ayant entraîné la mort de 1.221 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP.

A Gaza-ville, des centaines d'hommes et d'adolescents brandissant des drapeaux verts du Hamas et le portrait du défunt ont participé à ses funérailles, selon des journalistes de l'AFP.

- "Qui sera le prochain ?" -

Israël, qui l'a "délibérément assassiné", a cherché ainsi à détruire "la joie de la fête pour les musulmans et les Palestiniens", a déclaré Ahmad Abou Odeh, un de ses cousins, alors que les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha, l'une des plus importantes fêtes islamiques.

Rassemblement pour les funérailles de Palestiniens dont celles du dirigeant du Hamas Mohammed Odeh, tué la veille par l'armée israélienne, à Gaza le 27 mai 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Mohammed Odeh a longtemps dirigé les services des renseignements des Brigades Ezzedine al-Qassam. Sa nomination à la tête de la branche armée du Hamas pour succéder à Ezzedine al-Haddad, tué le 15 mai dans une frappe israélienne, n'a été confirmée officiellement qu'avec l'annonce de sa mort.

Jusqu'à mardi soir, il était l'un des principaux dirigeants militaires du Hamas encore en vie après la mort de Mohammed Deïf, chef des Brigades, tué dans une frappe israélienne en juillet 2024, puis de celle de son successeur et chef suprême du Hamas, Yahya Sinouar, tué en octobre 2024 par des tirs de soldats israéliens, et auquel Ezzedine al-Haddad avait succédé comme chef militaire.

"Le poste de commandant de la branche armée du Hamas est devenu la fonction la plus éphémère à Gaza", a ironisé sur X le lieutenant-colonel Ella Waweya, porte-parole arabophone de l'armée israélienne: "La question n'est pas +qui sera le prochain ?+, mais 'combien de temps lui restera-t-il'?"

- "Vouées à l'échec" -

"Nous nous sommes engagés à éliminer tous ceux qui ont dirigé le massacre du 7-Octobre, et c'est ce que nous ferons", a déclaré le ministre de la Défense, Israël Katz, sur X.

Le ministre a ajouté qu'Israël était déterminé à mettre fin au règne du Hamas à Gaza.

Le ministre de la Défense israélien Israël Katz à Athènes en Grèce le 20 janvier 2026 ( AFP / Aggelos NAKKAS )

Mercredi soir, l'armée israélienne a déclaré avoir "frappé deux terroristes importants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza".

Selon la Défense civile de Gaza, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans cette frappe ayant visé un bâtiment d'habitation dans le centre de Gaza-ville. Cinq enfants font partie de ces morts, a précisé une source médicale.

Au Liban, le mouvement islamiste Hezbollah, allié du Hamas et engagé dans un bras de fer militaire avec Israël sur fond de cessez-le-feu vacillant, a publié un communiqué de condoléances, affirmant que toutes les tentatives israéliennes "de saper la résistance en visant ses chefs et ses combattants [étaient] vouées à l'échec".

Plus de 72.800 Palestiniens ont été tués dans les représailles militaires israéliennes au 7-Octobre sur la bande de Gaza, dont plus de 900 depuis le cessez-le-feu d'octobre 2025, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Israël et le Hamas s'accusent au quotidien de violer la trêve, entrée en vigueur sous la pression des Etats-Unis après un peu plus de deux ans d'une guerre ayant dévasté le petit territoire côtier.

Depuis lors, l'armée israélienne en contrôle plus de la moitié, le reste demeurant sous la férule du Hamas, qui avait pris le pouvoir en 2007.