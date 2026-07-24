Un pétrolier modifie son itinéraire en Asie en passant par le canal de Suez en raison des avertissements des Houthis, selon son armateur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des commentaires) par Jonathan Saul et Ahmad Ghaddar

Le pétrolier battant pavillon danois Torm Innovation fera route vers l'Asie via le canal de Suez avec sa cargaison, a déclaré vendredi son armateur, Torm, suite aux menaces proférées par les Houthis à l'encontre du trafic maritime dans le sud de la mer Rouge.

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont déclaré lundi un blocus naval contre l’Arabie saoudite, ouvrant ainsi un nouveau front potentiel contre les États-Unis dans la guerre avec l’Iran et étendant la menace qui pèse sur l’approvisionnement énergétique mondial et le commerce au-delà du Golfe.

“Compte tenu de la situation sécuritaire dans la partie sud de la mer Rouge, le navire emprunte le canal de Suez (Canal) et contourne le cap pour rejoindre l’Asie. Cela reflète notre approche prudente en matière de sécurité de l’équipage, qui reste notre priorité absolue”, a déclaré un porte-parole de Torm.

Torm avait suspendu les transits par la partie sud de la mer Rouge depuis janvier 2024, et “ce n’est qu’après une évaluation minutieuse au cas par cas que nous avons autorisé quelques navires à transiter cet été”, a précisé le porte-parole.

“Nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation.”

Le Torm Innovation a chargé environ 500 000 barils de naphta dans le port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, à destination du Japon, selon des données maritimes et des sources commerciales.

Vendredi, le navire naviguait dans le nord de la mer Rouge, avec pour destination indiquée le canal de Suez.

On estime que les livraisons cruciales de carburant destinées aux acheteurs asiatiques via Suez subiraient un allongement de 30 jours supplémentaires si les voyages ne pouvaient plus passer par le détroit de Bab el-Mandeb, au sud de la mer Rouge, qui mène au golfe d’Aden.

La fermeture de Bab el-Mandeb priverait l’Arabie saoudite d’une alternative essentielle au détroit d’Ormuz et renforcerait les craintes de pénuries .

Le trafic en mer Rouge ne s’est pas encore pleinement rétabli depuis le début, en novembre 2023, des attaques des Houthis au large des côtes yéménites, menées, selon le groupe, en signe de solidarité avec les Palestiniens dans la guerre de Gaza . Les attaques du groupe contre les navires marchands n’ont pris fin qu’avec le cessez-le-feu à Gaza en octobre dernier.

Au moins un pétrolier saoudien a été attaqué cette semaine au large du port de Jizan, dans le sud de l’Arabie saoudite, près du Yémen, et les Houthis ont revendiqué cette attaque.

La vague précédente d’attaques des Houthis contre le trafic maritime en mer Rouge a entraîné une baisse de plus de 50% des volumes transportés via le canal de Suez depuis 2023; l’année dernière, ceux-ci ont atteint leur plus bas niveau depuis au moins 50 ans, selon les données de l’Autorité du canal de Suez.