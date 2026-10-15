Un pétrolier "en infraction" en flammes dans le détroit d'Ormuz-Téhéran

L'armée iranienne a déclaré jeudi qu'un pétrolier "en infraction" était en feu dans la partie orientale du détroit d'Ormuz, selon un communiqué relayé par les médias d'État.

"Ce pétrolier hors-la-loi, après avoir désactivé ses systèmes de suivi, tentait de traverser la zone réglementée dans le golfe d'Oman", ajoute le communiqué de l'armée.

(Elwely Elwelly; version française Nicolas Delame)