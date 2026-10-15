L'Otan va mettre à son agenda les attaques de drones en mer Noire, sept nouveaux disparus

Un cargo navigue dans la mer Noire, à Krapets, au nord-est de la Bulgarie le 14 octobre 2026 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

L'OTAN va mettre à son agenda les frappes de drones en mer Noire lors de sa réunion la semaine prochaine, a annoncé jeudi le président roumain après deux nouvelles attaques dans la matinée et la disparition de sept personnes.

"Une session dédiée du Conseil de l'Atlantique Nord se tiendra pour traiter de la situation en mer Noire", a-t-il déclaré après un entretien avec le chef de l'OTAN Mark Rutte et le Premier ministre bulgare Roumen Radev à Bruxelles où se tient un sommet des dirigeants européens.

Des responsables de l'OTAN ont indiqué que la question serait inscrite à l'ordre du jour de la réunion ordinaire des ambassadeurs des pays de l'Alliance à Bruxelles la semaine prochaine.

Ces attaques sont "inacceptables et doivent cesser", a par ailleurs déclaré Nicusor Dan sur X, soulignant que "des vies, le commerce mondial et des infrastructures critiques sont en jeu".

Depuis début octobre, les incidents impliquant des navires civils en mer Noire se multiplient au large de ces deux pays de l'Union européenne (UE), des attaques dont la responsabilité a été imputée à des drones russes, dans un dernier débordement de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Mercredi soir et jeudi matin, un pétrolier et un chimiquier ont été "frappés" par "deux drones aériens", a déclaré Nicusor Dan.

Pour la première fois, ce pétrolier, appelé "Yara J", a été pris pour cible directement dans les eaux territoriales roumaines, et non dans la zone économique exclusive du pays, qui s'étend bien au-delà.

L'équipage est parvenu à éteindre seul l'incendie qui s'était propagé à bord et il n'y a pas eu de victimes dans ce tanker battant pavillon des Comores.

Vers 07h00 locale jeudi (04H00 GMT), le "Wine Trader", un chimiquier battant pavillon de Saint-Marin, a émis une alerte de détresse alors qu'il se trouvait à quelque 13 milles nautiques (24 kilomètres) au sud-est de la commune de Sulina, à l'embouchure du Danube.

"Sept personnes sont actuellement portées disparues", a déploré dans un communiqué l'autorité navale roumaine. Des secours ont été dépêchés sur place, impliquant plusieurs navires et deux hélicoptères, dans des conditions difficiles de grosse mer.

Cinq rescapés ont été hospitalisés, selon les services de secours.

"Preuves solides"

Déjà, le 5 octobre, un cargo céréalier, propriété d'intérêts turcs et transportant du maïs chargé en Ukraine à destination de l'Italie, avait coulé au large des côtes roumaines après avoir pris feu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'attaque avait été menée avec des drones russes.

Un membre d'équipage avait été tué et un autre porté disparu. Les recherches pour le retrouver ont été suspendues, a indiqué jeudi à l'AFP l'autorité navale roumaine.

La navigation au large de la Bulgarie est également affectée.

Un premier incident dans sa zone économique exclusive a été enregistré le 6 octobre quand le "Alfa Watan" a coulé. Neuf Syriens et un Egyptien demeurent portés disparus.

Le même jour, le "Able" a été touché mais ses 18 membres d'équipage ont pu être secourus.

Le 13 octobre, même drame pour deux autres navires de commerce, toujours au large de la Bulgarie.

Si les quinze membres d'équipage du "Chesea 3" ont été sauvés, la majeure partie du personnel de bord du "HS Dignity", qui a coulé, manque à l'appel : il y a onze disparus.

L'un des navires doit être remorqué jusqu'à un port pour y rechercher des débris de drone afin d'en prouver l'origine, a souligné jeudi le Premier ministre bulgare Roumen Radev, en marge d'un déplacement à Bruxelles.

"Alors nous aurons des preuves solides pour désigner le responsable", a-t-il dit, soulignant aussi que "les résultats de cette attaque profitent à la Russie".

Le Parlement bulgare a approuvé jeudi l'acquisition de cinq systèmes de défense antiaérienne allemands supplémentaires, portant le nombre total à six.

La proposition d'élargir cette commande avait été présentée par le gouvernement au lendemain des attaques de drones du 6 octobre.