Iambic Therapeutics, soutenue par Nvidia, s'envole dès son entrée en bourse après une introduction en bourse de 150 millions de dollars

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15 octobre - ** Les actions d'Iambic Therapeutics IAM.O bondissent de 19 % à 19,08 dollars lors de leur entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse de 150 millions de dollars américains

** Le titre de ce développeur de médicaments soutenu par Nvidia a ouvert à 16,15 dollars l'action, contre un prix d'introduction en bourse de 16 dollars

** IAM, société basée à San Diego, en Californie, a vendu 9,38 millions d’actions dans la fourchette de prix proposée de 15 à 17 dollars par action

** Le secteur biotechnologique reste un point positif sur un marché des introductions en bourse globalement instable

** "Pour l’instant, cela ressemble davantage à un ralentisseur qu’à un carambolage de trois voitures… nous avons déjà connu des replis de ce type auparavant" – Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital

** Iambic développe un portefeuille de candidats-médicaments mis au point à l’aide de sa plateforme d’IA pour traiter les tumeurs solides