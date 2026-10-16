Un pétrolier en flammes localisé dans le golfe d'Oman-Téhéran

- La marine iranienne a localisé un pétrolier en flammes qui tentait de traverser une zone interdite à l'est du détroit d'Ormuz dans le golfe d'Oman, rapportent vendredi des médias d'Etat iraniens.

Le pétrolier était "en infraction", selon la marine iranienne qui ajoute que le navire a éteint ses systèmes de suivi de navigation. Aucun détail sur l'origine de l'incendie n'a été communiqué.

(Reportage d'Eman Abouhassira; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)