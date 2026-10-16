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La santé du pape Léon en "amélioration constante", dit le Vatican
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 14:59

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Le pape Léon XIII a été aperçu à l'hôpital Gemelli de Rome, pour la première fois depuis son hospitalisation.

Le pape Léon XIII a été aperçu à l'hôpital Gemelli de Rome, pour la première fois depuis son hospitalisation.

Le ​pape Léon XIV continue de se remettre de son ​intervention chirurgicale subie mardi pour ​un nodule ⁠cancéreux au poumon, a ‌déclaré vendredi le Vatican, soulignant "l'amélioration constante" de ​son ‌état de santé.

Selon un ⁠communiqué du Vatican, le souverain pontife est désormais ⁠capable d'effectuer ‌ses activités quotidiennes ⁠normales en toute ‌autonomie, et fera ⁠dimanche sa première apparition publique ⁠depuis ‌son hospitalisation pour prononcer ​la traditionnelle ‌prière de l'Angélus.

Les préparatifs en vue de ​son voyage prévu en novembre ⁠en Amérique du Sud se poursuivent, a-t-il précisé.

(Reportage Joshua McElwee, rédigé par Gavin Jones, version française ​Etienne Breban)

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