Un pétrolier de naphta russe inscrit sur la liste noire pénètre dans les eaux vénézuéliennes tandis qu'un autre se détourne, selon des données relatives aux navires

Le "blocus" de Trump vise à stopper les pétroliers sanctionnés à destination du Venezuela

Le profil de sanctions de l'Hyperion diffère de celui du pétrolier Skipper saisi

Le Venezuela condamne les actions des États-Unis, qu'il considère comme une violation du droit international

Un pétrolier soumis aux sanctions américaines transportant quelque 300 000 barils de naphta en provenance de Russie est entré dans les eaux vénézuéliennes jeudi en fin de journée, tandis qu'un autre a commencé à changer de cap dans l'océan Atlantique, selon les données de suivi des navires, ce qui reflète les décisions divergentes de dernière minute prises par les armateurs après que le président Donald Trump a ordonné un "blocus" des pétroliers soumis à des sanctions à destination du pays de l'OPEP au début de la semaine.

Cette décision a renforcé la pression sur le président vénézuélien Nicolas Maduro en ciblant la principale source de revenus du pays et fait suite à la saisie par les États-Unis d'un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes plus tôt en décembre.

Les navires qui n'étaient pas soumis aux sanctions ont commencé à quitter les eaux vénézuéliennes mercredi, après une semaine d'interruption, ce qui a permis de vider les stocks de pétrole brut du pays, qui ne cessent d'augmenter.

Le pétrolier Hyperion, battant pavillon gambien, a accosté vendredi dans la baie d'Amuay, sur la côte ouest du Venezuela, selon les données de suivi des navires de la LSEG. Il a été chargé près de Mourmansk, en Russie, à la fin du mois de novembre.

Dans le cadre des sanctions américaines liées à la Russie, le profil du navire est différent de celui du Skipper, le pétrolier qui a été saisi par les États-Unis le 10 décembre.

Les États-Unis ne peuvent saisir des navires en dehors de leur juridiction, ou des navires qui ne se dirigent pas vers ou depuis le pays, que si Washington les a placés sous sanctions pour des liens avec des groupes qu'ils désignent comme terroristes, a déclaré David Tannenbaum, directeur de la société de conseil Blackstone Compliance Services, spécialisée dans la conformité aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le Skipper, anciennement appelé Adisa, faisait l'objet de sanctions en raison de son implication, selon les États-Unis, dans le commerce du pétrole iranien, qui générait des revenus pour des groupes iraniens désignés comme des organisations terroristes étrangères.

Dans le cas de l'Hyperion, les sanctions ont été imposées pour réduire les revenus énergétiques de la Russie en raison de sa guerre avec l'Ukraine.

"L'Hyperion n'a pas de liens connus avec le terrorisme et, par conséquent, à moins de prouver qu'il est soumis à la juridiction des États-Unis, Washington ne peut pas le saisir de manière extraterritoriale", a déclaré David Tannenbaum, qui a travaillé auparavant au Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain, chargé de l'administration et de l'application des sanctions économiques et commerciales.

REDIRECTIONS ET DEMI-TOURS

L'Agate, un autre navire-citerne de taille moyenne sous sanctions, battant pavillon angolais, chargé en Russie et naviguant vers les Caraïbes, a été vu en train de se rediriger vendredi, selon le suivi des navires de LSEG. Le navire se dirigeait vers l'Afrique, mais n'avait pas encore signalé sa nouvelle destination.

Le navire Garnet, battant pavillon d'Oman, également soumis à des sanctions et chargé en Russie, a poursuivi sa route, signalant les Caraïbes comme destination vendredi.

Le pétrolier Boltaris, battant pavillon béninois, , soumis à des sanctions et transportant quelque 300 000 barils de naphta russe à destination du Venezuela, a fait demi-tour au début du mois et se dirigeait vers l'Europe sans avoir déchargé, d'après les données de surveillance des navires du LSEG.

Deux très gros transporteurs de brut non soumis aux sanctions ont quitté le Venezuela jeudi pour la Chine, selon des sources familières avec les opérations d'exportation de pétrole du Venezuela, marquant seulement les deuxième et troisième pétroliers non liés à Chevron CVX.N à quitter le pays depuis que les États-Unis ont saisi le Skipper.

La major pétrolière américaine, qui a continué à expédier du brut vénézuélien sous couvert d'une autorisation américaine, a exporté jeudi une cargaison de brut à destination des États-Unis, selon les données de LSEG.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré vendredi que les États-Unis n'étaient pas préoccupés par les quatre navires qui ont quitté le Venezuela jeudi, car il ne s'agissait pas de navires soumis à des sanctions.

"Nous disposons des moyens nécessaires pour faire respecter nos lois sur les bateaux faisant l'objet de sanctions. Nous aurons un ordre judiciaire, nous exécuterons ces ordres et il n'y a rien qui nous empêchera de le faire", a déclaré Marco Rubio.

Le gouvernement vénézuélien a qualifié le blocus de Donald Trump de "menace grotesque" dans un communiqué publié mardi, affirmant qu'il violait le droit international, la liberté du commerce et le droit à la libre navigation.