(Actualisé avec Roblox, Carlyle, Centene, Biogen, Microchip Technology, MGM Resorts International, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,77% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMAZON AMZN.O recule de plus de 7% dans les échanges en avant-Bourse après avoir dit jeudi prévoir un bond de plus de 50% de ses dépenses en capital cette année, imitant d'autres géants technologiques américains qui déploient des investissements massifs pour renforcer leurs infrastructures d'intelligence artificielle (IA), au centre d'une forte concurrence.

* COTY COTY.N - La société de produits de beauté et de soin a retiré jeudi ses perspectives annuelles alors qu'elle lance une stratégie axée sur ses marques phares et que le nouveau directeur général par intérim, Markus Strobel, a appelé à une discipline et une exécution accrues, afin de redresser les performances financières en berne. L'action plonge de 17% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O et AMD AMD.O ont informé leurs clients chinois d'une pénurie d'approvisionnement en processeurs centraux (CPU) pour serveurs, Intel prévenant que les délais de livraison pourraient atteindre six mois, selon des personnes au courant de ces retards.

* ROBLOX RBLX.N bondit de 16,4% en avant-Bourse, la plateforme de jeux vidéo ayant annoncé des prévisions de réservations pour l'exercice 2026 supérieures aux attentes.

* UBER UBER.N - Un jury fédéral a condamné jeudi le groupe de VTC à verser 8,5 millions de dollars après l'avoir jugé responsable dans le cadre d'un procès intenté par une femme qui affirmait avoir été agressée sexuellement par un chauffeur. Ce verdict pourrait avoir une incidence sur des milliers d'affaires similaires intentées contre la société.

* CARLYLE CG.O - Le gestionnaire d'actifs a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce aux revenus générés par les transactions de sa division de capital-investissement et aux solides gains enregistrés dans ses activités de crédit et de marché secondaire.

* CENTENE CNC.N a dit vendredi anticiper un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026, l'assureur santé s'attendant à réduire ses coûts.

* BIOGEN BIIB.O a déclaré vendredi prévoir un bénéfice supérieur aux estimations, misant sur la demande pour de nouveaux médicaments et son traitement contre la maladie d'Alzheimer, alors que les anciens médicaments contre la sclérose en plaques subissent la pression de versions moins chères.

* MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O - Le fabricant de puces a publié jeudi une prévision de bénéfice inférieure aux estimations pour le quatrième trimestre, suscitant des inquiétudes quant à l'impact d'une pénurie d'approvisionnement en puces mémoire sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.

* MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM.N - L'opérateur de casinos a publié jeudi un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre, grâce notamment à la performance de son activité de paris sportifs en ligne.

* STARBUCKS SBUX.O - Jeudi, un juge fédéral du Missouri a rejeté une plainte déposée par l'État dirigé par les républicains, qui accusait la chaîne de cafés d'utiliser son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion comme prétexte pour pratiquer une discrimination systématique fondée sur la race, le sexe et l'orientation sexuelle.

* CITIGROUP C.N versera une contribution équivalente à celle du gouvernement américain, soit 1.000 dollars, aux comptes Trump proposés pour les familles des employés éligibles, a annoncé jeudi la banque américaine.

