 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes mondiales de puces devraient atteindre $1.000 mds en 2026, selon l'association
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 14:29

Illustration de puces semi-conductrices sur un circuit imprimé

Illustration de puces semi-conductrices sur un circuit imprimé

par Stephen Nellis

L'Association de l'industrie des semiconducteurs a déclaré vendredi que les ventes mondiales de ‍puces ont progressé de 25,6% en 2025 et qu'elles devraient atteindre les 1.000 milliards de dollars (847,74 milliards d'euros) en 2026.

L'organisme professionnel, qui représente la plupart ‌des fabricants de semiconducteurs américains, a annoncé que les ventes ont atteint 791,7 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de ​25,6% par rapport à l'année précédente.

Cette forte croissance devrait se poursuivre cette ⁠année, les grandes entreprises technologiques du monde entier investissant des centaines de milliards de dollars dans la construction de centres ⁠de données dédiés à ‍l'intelligence artificielle (IA).

Le segment des puces informatiques avancées fabriquées par ⁠Nvidia, Advanced Micro Devices et Intel a été le plus dynamique et le plus important en termes de croissance. Les ventes de ces produits ont ​progressé de 39,9%, atteignant 301,9 milliards de dollars en 2025.

La deuxième catégorie la plus importante a été celle des puces mémoire, dont les prix ⁠s'envolent en raison d'une pénurie induite par l'IA. Les ventes ​de puces mémoire ont progressé de 34,8% pour atteindre 223,1 ​milliards de dollars.

L'essor ​de l'IA s'est toutefois étendu à presque tous les secteurs de l'industrie des ​semiconducteurs. John Neuffer, président et ⁠directeur général de l'association professionnelle basée à Washington, a déclaré que les dirigeants de nombreuses petites entreprises s'étaient montrés optimistes pour 2026 lors de sa récente visite dans la Silicon Valley.

"Le refrain que je n'ai cessé d'entendre c'était que 'Personne ‌ne sait ce qu'il adviendra de l'IA dans un an, mais mes carnets de commandes sont pleins à craquer'", a déclaré John Neuffer à Reuters. "Au moins pour l'année prochaine, nous sommes sur une trajectoire très, très solide", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Stephen Nellis à San Francisco ; version française Coralie Lamarque ; ‌édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin, le 15 décembre 2025. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )
    Défense : l'Ukraine a reçu pour 2 milliards d'euros d'armes allemandes en 2025
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.02.2026 14:46 

    L'Allemagne est le premier fournisseur européen d'armes à l'Ukraine et se situe derrière les Etats-Unis, le plus gros livreur d'aides militaires à l'Ukraine. En guerre contre la Russie, Kiev peut encore et toujours compter sur Berlin. En 2025, l'Ukraine était à ... Lire la suite

  • stellantis (Crédit: / stellantis)
    La création de Stellantis garde tout son sens pour les années à venir-DG
    information fournie par Reuters 06.02.2026 14:34 

    La création de Stellantis STLAM.MI garde tout son sens pour les années à venir, a déclaré vendredi le directeur général du constructeur automobile, après l'annonce d'un virage stratégique assorti de provisions massives qui ont fait chuter l'action à son plus bas ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 06.02.2026 14:27 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Philip Morris International) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard ... Lire la suite

  • Le général de corps d'armée russe Vladimir Alexeyev s'exprime dans un lieu inconnu
    Un général du renseignement militaire russe blessé par balles à Moscou
    information fournie par Reuters 06.02.2026 14:27 

    par Andrew Osborn Le général Vladimir Alexeïev, directeur adjoint du GRU, les services de renseignement militaire russes, a été blessé par balles vendredi dans son immeuble à Moscou et hospitalisé, rapportent ‍les autorités. Selon le bureau du procureur de Moscou, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank