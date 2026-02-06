Défense : l'Ukraine a reçu pour 2 milliards d'euros d'armes allemandes en 2025

Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin, le 15 décembre 2025. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

L'Allemagne est le premier fournisseur européen d'armes à l'Ukraine et se situe derrière les Etats-Unis, le plus gros livreur d'aides militaires à l'Ukraine.

En guerre contre la Russie, Kiev peut encore et toujours compter sur Berlin. En 2025, l'Ukraine était à nouveau le principal destinataire d'armes allemandes, ont indiqué ce vendredi 6 février les autorités allemandes. Le pays en guerre est suivi de deux pays scandinaves membres de l'Otan, la Norvège et la Suède.

En 2025, l'Ukraine a reçu des armes allemandes d'un montant total d'environ 2 milliards d'euros "pour la soutenir contre l'invasion de la Russie", a indiqué le ministère allemand de l'Economie et de l'Energie dans un communiqué. L'Allemagne fait partie des principaux soutiens de Kiev et est le premier fournisseur européen d'armes à l'Ukraine. Elle se situe derrière les Etats-Unis, qui malgré la volte-face de Donald Trump, reste toujours le plus gros livreur d'aides militaires à l'Ukraine.

Après l'Ukraine, deux pays scandinaves, la Norvège et la Suède, qui sont du fait de leur proximité avec la Russie particulièrement sensibles à la dégradation de la sécurité en Europe, sont destinataires d'armes allemandes. Membre fondateur de l'Otan, à laquelle elle a adhéré en 1949, la Norvège a acheté des armes allemandes pour un montant de 1,3 milliard d'euros. La Suède, qui a mis fin à sa neutralité après le choc de l'invasion de l'Ukraine et adhéré à l'Otan le 7 mars 2024, a acquis des armes allemandes pour un montant d'environ un milliard d'euros. La Finlande, qui a rejoint l'Alliance atlantique en 2023 pour les mêmes raisons que la Suède, ne figure pas parmi les dix premiers pays destinataires d'armes allemandes.