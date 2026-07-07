Un pétrolier battant pavillon saoudien endommagé près d'Ormuz après qu'un méthanier a été touché, selon des sources

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Un pétrolier battant pavillon saoudien a été endommagé près du détroit d'Ormuz, au large des côtes d'Oman, après qu'un méthanier qatari a été percuté dans la même zone, ont indiqué mardi des sources spécialisées dans la sécurité maritime.

La cause de l'explosion n'était pas connue et le pétrolier touché serait le superpétrolier Wedyan, ont précisé ces sources.

La dernière position connue du Wedyan se situait dans le golfe Persique le 3 juillet, selon les données de suivi des navires de la plateforme MarineTraffic. Les autorités saoudiennes n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter l’incident.