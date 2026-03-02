 Aller au contenu principal
Un pétrolier battant pavillon américain a été touché par des projectiles inconnus dans le port de Bahreïn, selon certaines sources
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le pétrolier Stena Imperative, battant pavillon américain, a été touché par deux projectiles inconnus dans le port de Bahreïn tôt lundi, provoquant un incendie à bord, qui a été éteint, ont indiqué deux sources de sécurité maritime.

Le navire a été touché à 0257 GMT et reste dans le port, a ajouté la société britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

"Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs et ont évacué le navire", a déclaré Vanguard.

Il s'agit du premier navire battant pavillon américain connu à être endommagé depuis le début des frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran samedi, qui ont provoqué d'importantes représailles de Téhéran contre les pays du Golfe et Israël.

L'armateur du navire, Stena Bulk, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Stena Imperative a signalé sa position pour la dernière fois le 28 février, lorsque les attaques menées par les États-Unis contre l'Iran ont commencé, selon les données maritimes du LSEG.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
79,38 USD Ice Europ +9,46%
Pétrole WTI
72,63 USD Ice Europ +8,03%
