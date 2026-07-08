Un pétrolier affrété par Chevron pris au piège de la guerre entre la Russie et l'Ukraine alors que Kyiv intensifie ses attaques

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* Le pétrolier « Yasa Polaris » a été percuté par un drone près du terminal CPC le 7 juillet

* Le navire était vide, l'équipage est sain et sauf, aucune pollution ni aucun dommage majeur n'ont été signalés

* Chevron affirme que les exportations de pétrole du Kazakhstan ne sont pas affectées

* L'Ukraine n'a pas commenté l'incident

(Ajout des commentaires de la société gestionnaire, modification des sources)

Le pétrolier Yasa Polaris, affrété par Chevron CVX.N , utilisé pour les expéditions du Caspian Pipeline Consortium, a été touché par un drone au large des côtes russes de la mer Noire, a déclaré mercredi la société gestionnaire du navire, alors que Kyiv intensifie ses attaques contre des cibles énergétiques russes.

Selon l’armée ukrainienne, des drones ukrainiens ont attaqué ces derniers jours une douzaine de pétroliers de la « flotte fantôme » russe qui acheminaient du carburant vers la Crimée annexée par la Russie.

Les autorités ukrainiennes n’ont fait aucun commentaire officiel concernant l’incident impliquant le pétrolier affrété par Chevron.

Yasa Tanker, la société gestionnaire, a indiqué dans des déclarations transmises par courriel que le navire, sans cargaison, avait été touché par un drone près du terminal maritime de la CPC le 7 juillet alors qu’il dérivait au large.

« Tous les membres d’équipage sont sains et saufs et ont été retrouvés. Aucun dommage visible sur la coque n’a été signalé. Aucune pollution ni aucun impact environnemental ne sont signalés à l’heure actuelle. Notre navire a quitté la zone », a-t-elle précisé.

Chevron a déclaré avoir eu connaissance d’un incident impliquant un navire se dirigeant vers les installations de chargement de la CPC près du port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, et a précisé que l’équipage était sain et sauf, tandis que les exportations en provenance du Kazakhstan n’avaient pas été affectées.

La société pétrolière Tengizchevroil, dirigée par Chevron, est le principal exportateur de pétrole « CPC Blend », provenant principalement du gigantesque gisement de Tengiz qu’elle exploite au Kazakhstan.

Le Yasa Polaris a été construit en 2022 et peut transporter environ 160 000 tonnes métriques de pétrole, selon les données de LSEG.

L’Ukraine a pris pour cible à plusieurs reprises le terminal pétrolier CPC et des navires transportant du pétrole dans la région de la mer Noire depuis le début de la guerre en 2022. L’année dernière, l’un des amarrages à point unique du terminal CPC a été gravement endommagé lors d’une attaque.

La CPC, qui représente environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, prévoit d’exporter environ 1,6 million de barils par jour de brut « CPC Blend » en juillet , contre environ 1,7 million de barils par jour prévus pour juin, après qu’une installation gazière russe a été endommagée par un drone, ce qui a entraîné une réduction de la production, ont indiqué deux sources du secteur.