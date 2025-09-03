 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un mois après le début de la grève, Boeing Defense maintient sa dernière offre contractuelle
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Boeing Defense a déclaré mercredi qu'il envisagerait des "ajustements mineurs" à sa dernière offre de contrat aux quelque 3 200 membres du syndicat en grève dans la région de Saint-Louis, où il produit des avions de chasse et des munitions.

"Les aspects économiques de notre accord resteront inchangés", a déclaré Dan Gilliam, le principal dirigeant de Boeing Defense à Saint-Louis, lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes.

Les membres du district 837 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale ont rejeté l'offre le 3 août. Ils se sont mis en grève le lendemain.

