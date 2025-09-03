Un mois après le début de la grève, Boeing Defense maintient sa dernière offre contractuelle

Boeing Defense a déclaré mercredi qu'il envisagerait des "ajustements mineurs" à sa dernière offre de contrat aux quelque 3 200 membres du syndicat en grève dans la région de Saint-Louis, où il produit des avions de chasse et des munitions.

"Les aspects économiques de notre accord resteront inchangés", a déclaré Dan Gilliam, le principal dirigeant de Boeing Defense à Saint-Louis, lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes.

Les membres du district 837 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale ont rejeté l'offre le 3 août. Ils se sont mis en grève le lendemain.