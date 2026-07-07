Un méthanier risque d'exploser après que deux navires ont été touchés près du détroit d'Ormuz

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* L'Al Rekayyat traversait le détroit d'Ormuz lorsqu'il a été touché

* L'équipage est sain et sauf, mais le navire risque d'exploser, selon certaines sources

* Un pétrolier saoudien a également été endommagé près du détroit

* Les États-Unis et le Qatar tiennent l'Iran pour responsable de ces attaques

(Mise à jour avec le paragraphe 11 concernant le pétrolier endommagé par un drone) par Andrew Mills, Maha El Dahan, Jonathan Saul et Marwa Rashad

Un méthanier qatari risquait d'exploser et un pétrolier de brut battant pavillon saoudien a été endommagé près du détroit d'Ormuz, ont indiqué mardi des sources, après des informations selon lesquelles l'Iran aurait tiré des missiles sur des navires dans cette voie maritime pendant la nuit.

L’Al Rekayyat, chargé de gaz naturel liquéfié, a lancé des signaux de détresse pour demander de l’aide après avoir été touché à bâbord, a indiqué l’une des sources. Une autre source informée de la situation a précisé que le navire risquait d’exploser en raison d’un incendie dans sa salle des machines. L’équipage était sain et sauf et était en cours d’évacuation .

« Mayday, mayday, mayday. Ici le navire Al Rekayyat, le méthanier Al Rekayyat. Nous sommes touchés par un drone sur le côté bâbord, au-dessus de la salle des machines », a déclaré le capitaine de l’Al Rekayyat dans un enregistrement radio consulté par Reuters. « Situation: incendie dans la salle des machines et pleine de fumée. Impossible d’évaluer les autres dégâts. »

C’est la première fois qu’un méthanier du Qatar, qui joue le rôle de médiateur dans les négociations entre Washington et Téhéran, est touché depuis le début du conflit iranien, fin février.

Un pétrolier de brut battant pavillon saoudien, qui serait le superpétrolier Wedyan, a également été endommagé au large des côtes d’Oman, ont indiqué des sources de la sécurité maritime. La cause n’était pas immédiatement connue.

L’Al Rekayyat appartient et est géré par Nakilat QGTS.QA , également connue sous le nom de Qatar Gas Transport Company Ltd, qui exploite l’une des plus grandes flottes de transport de GNL au monde. Les données maritimes de LSEG ont montré que le navire avait transmis sa position pour la dernière fois le 18 juin, ce qui indique que son transpondeur de suivi AIS était éteint.

Le Wedyan appartient à la compagnie maritime saoudienne Bahri 4030.SE , qui en assure également la gestion.

Bahri, Nakilat, QatarEnergy, le bureau de presse international du Qatar, le bureau de presse du gouvernement saoudien et le Commandement central américain n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Aucune revendication n’a été formulée concernant ces attaques. Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que les premières indications laissaient penser que l’Iran avait tiré sur deux navires commerciaux.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que Téhéran portait l’entière responsabilité juridique de l’attaque contre le méthanier. Téhéran n’a pas immédiatement réagi.

Lors d’un autre incident survenu plus tard dans la journée de mardi, un navire-citerne a été touché par un drone alors qu’il traversait le détroit, subissant des dégâts mineurs, mais il a pu rejoindre son prochain port d’escale, a indiqué l’UKMTO, une agence affiliée à la marine britannique, dans un rapport.

LES GARDIENS DE LA RÉVOLUTION DÉTOURNENT UN TROISIÈME NAVIRE

Un navire-citerne transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) battant pavillon libérien a reçu l’ordre des forces iraniennes de modifier sa route et de naviguer plus près des côtes iraniennes après avoir tenté de traverser le détroit par les eaux omanaises mardi, a indiqué une source spécialisée dans la sécurité maritime.

« Le caractère intermittent de la réouverture du détroit d’Ormuz continue d’introduire de la volatilité sur les marchés des pétroliers au Moyen-Orient, car cela entraîne un flux irrégulier de pétroliers transitant par le détroit dans les deux sens », a indiqué le courtier maritime BRS dans un rapport publié cette semaine.

Le trafic maritime dans le détroit s’est intensifié au cours de la semaine dernière, avec la reprise des flux de pétrole, de GNL et d’autres énergies, à raison de 25 à 40 navires en moyenne par jour. Ce chiffre reste toutefois inférieur à la moyenne quotidienne enregistrée avant le début du conflit, le 28 février, qui s’élevait à 125 passages de navires par jour.

Ces incidents ont suscité des inquiétudes mardi, entraînant une nouvelle hausse des taux de fret des pétroliers de brut, ont indiqué des sources du secteur maritime. Les taux quotidiens moyens pour charger un navire dans le golfe ont atteint près de 300 000 dollars par jour, après être tombés sous la barre des 200 000 dollars la semaine dernière en raison d’une augmentation du nombre de traversées.

Un autre méthanier a fait demi-tour mardi après s'être dirigé vers le détroit, selon les données de suivi des navires fournies par LSEG.

Le nombre de navires transitant de part et d’autre du détroit tôt mardi matin était en baisse, passant de 25 lundi à sept, selon une analyse de Kpler.

DES RISQUES PERSISTANTS

Ces rapports soulignent les risques persistants pour la navigation dans et autour du détroit d’Ormuz, malgré les dispositions relatives au passage en toute sécurité incluses dans un accord provisoire entre Washington et Téhéran .

« À présent, si nous empruntons les eaux iraniennes, qui sont sûres à 100 %, cela signifie que nous traitons avec les Iraniens et que nous admettons que (le détroit) est sous leur contrôle. Si nous passons par le chenal contrôlé par les États-Unis et Oman (chenal contrôlé), alors nous risquons d’être pris pour cible », a déclaré l’une des sources.

« Les États-Unis vous autorisent à passer, mais si quelque chose se produit en cours de route, ils vous disent alors: “C’est à vous de décider si vous continuez ou si vous faites demi-tour.” »