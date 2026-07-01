Un membre présumé du groupe de pirates informatiques « Scattered Spider » a été extradé vers les États-Unis depuis la Finlande, selon le ministère américain de la Justice

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Un jeune homme de 19 ans , accusé d’appartenir au groupe de pirates informatiques « Scattered Spider », a été extradé de Finlande vers les États-Unis afin de répondre à des accusations fédérales de complot dans l’Illinois , a annoncé mercredi le ministère de la Justice.

Peter Stokes, qui possède la double nationalité américaine et estonienne, est poursuivi pour complot, intrusion informatique et fraude, selon une plainte pénale rendue publique mardi.

M. Stokes a été arrêté par les autorités finlandaises en avril à la suite de la publication d’une notice rouge d’Interpol, puis extradé vers les États-Unis la semaine dernière, a précisé le ministère. Il a comparu pour la première fois mardi devant un tribunal fédéral de Chicago et a été placé en détention provisoire, a-t-il ajouté.

Ce groupe de pirates informatiques a été impliqué dans plus de 100 intrusions dans des réseaux, entraînant plus de 100 millions de dollars de rançons et des millions supplémentaires de dommages-intérêts pour les victimes, a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva dans le communiqué du ministère de la Justice. Les procureurs américains ont annoncé en 2024 des poursuites pénales à l’encontre d’autres membres présumés de Scattered Spider, une communauté informelle de pirates informatiques basée principalement en Amérique du Nord et en Europe . Le groupe est issu de « The Com », un réseau plus vaste composé principalement de jeunes hommes, experts en Internet, adeptes du harcèlement et petits délinquants, devenu tristement célèbre pour sa culture d’extorsion, de sadisme et de violence. Scattered Spider s’est fait connaître à l’échelle internationale en septembre 2023 lorsque ses membres ont piraté et verrouillé les réseaux des opérateurs de casinos Caesars Entertainment

CZR.O et MGM Resorts International MGM.N , exigeant des rançons colossales. Depuis, il continue de cibler de grandes multinationales ainsi que des investisseurs individuels dans les cryptomonnaies . Le groupe est particulièrement tristement célèbre pour les menaces qu’il profère à l’encontre de professionnels de la cybersécurité. Allison Nixon, directrice de la recherche au sein de la société de cybersécurité Unit 221B, a déclaré que Stokes faisait partie d’un groupe de pirates informatiques qui l’avait menacée dès 2022. Mme Nixon, qui a déjà eu affaire à d’autres pirates du groupe Com, a estimé que des sanctions plus sévères étaient nécessaires pour dissuader les cybercriminels. “J’espère que la société pourra comprendre la nature obstinément malveillante des membres de ces gangs en ligne, et que les mesures actuelles de réinsertion sont insuffisantes”, a-t-elle déclaré à Reuters.