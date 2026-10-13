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Un jury du Delaware accorde 2 dollars de dommages-intérêts à Qualcomm et conclut qu'Arm a enfreint le contrat de licence
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 20:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur les cours des actions au paragraphe 3 et contexte du procès au paragraphe 4)

Le fournisseur de technologies de puces Arm Holdings O9Ty.F a enfreint un accord de licence conclu avec Qualcomm QCOM.O et a intentionnellement entravé la relation commerciale du fabricant de puces avec Meta Platforms META.O , a conclu mardi un jury du Delaware.

* Selon les dossiers judiciaires, le jury fédéral a accordé à Qualcomm des dommages-intérêts symboliques de seulement 2 dollars à la charge d’Arm.

* L'action Arm a reculé de 1 % à l'issue du verdict, tandis que celle de Qualcomm a progressé de 1 %.

* Ce verdict fait suite à un procès de cinq jours qui s’est tenu la semaine dernière, le deuxième en deux ans entre les deux entreprises. Ce procès a mis en évidence la détérioration de leurs relations commerciales après que le groupe SoftBank

9984.T a pris le contrôle d’Arm en 2016 et qu’Arm est passé de l’octroi de licences pour la technologie nécessaire à la fabrication de puces à la vente de ses propres puces.

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