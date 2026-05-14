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Un jury américain accorde 49,5 millions de dollars à la famille d'une victime de l'accident du Boeing 737 MAX
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Un jury de Chicago a accordé 49,5 millions de dollars à la famille d’une femme qui a perdu la vie lors du crash, en mars 2019, d’un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines BA.N .

Mercredi soir, le jury a accordé à la famille de Samya Stumo 21 millions de dollars pour ce qu’elle a vécu lors de ce vol fatal, 16,5 millions de dollars pour la perte de compagnie subie par la famille et 12 millions de dollars pour le chagrin de la famille.

Il s'agit du deuxième verdict rendu par un jury à la suite de cet accident mortel. En novembre, un jury avait condamné Boeing à verser plus de 28 millions de dollars à la famille d'un employé des Nations unies chargé des questions environnementales, tué dans l'accident de 2019.

Boeing a fait l'objet de dizaines de poursuites judiciaires après les accidents mortels de 737 MAX en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019, qui ont coûté la vie à 346 personnes.

Stumo, âgée de 24 ans, travaillait pour l'organisation à but non lucratif ThinkWell et était passagère sur le vol reliant l'Éthiopie à Nairobi, au Kenya.

Boeing n'a pas contesté sa responsabilité et les demandes de dommages-intérêts punitifs à l'encontre des dirigeants de l'entreprise et des fabricants de composants de l'avion ont été rejetées. Les avocats de la famille Stumo tentent d'obtenir d'une cour d'appel qu'elle rétablisse les demandes de dommages-intérêts punitifs.

Le constructeur aéronautique américain a réglé plus de 90 % des dizaines de poursuites civiles liées aux deux accidents, versant des milliards de dollars d'indemnisation par le biais de procès, d'un accord de non-poursuite et d'autres paiements.

“Bien que nous ayons résolu la quasi-totalité de ces réclamations par le biais de règlements à l'amiable, les familles ont le droit de faire valoir leurs réclamations devant les tribunaux, et nous respectons ce droit”, a déclaré Boeing jeudi.

En mars, une cour d'appel américaine a confirmé un jugement approuvant la décision du ministère de la Justice de classer sans suite une affaire pénale contre Boeing, ce qui a permis au constructeur aéronautique d'échapper à des poursuites pour une accusation liée aux deux crashs du 737 MAX.

Boeing avait accepté de plaider coupable en 2024 d'une accusation de complot en vue de commettre une fraude. Après l'entrée en fonction du président Donald Trump , le ministère de la Justice a fait marche arrière en mai 2025 et a renoncé à exiger un plaidoyer de culpabilité.

Dans le cadre de l'accord, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'aide aux victimes des accidents, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de 455 millions de dollars destinés à renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité de l'entreprise.

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