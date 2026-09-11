Un juge texan estime que TikTok a induit les utilisateurs en erreur concernant sa fonctionnalité de sécurité pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge texan a estimé jeudi que TikTok avait enfreint la loi de l'État sur la protection des consommateurs en induisant les utilisateurs en erreur quant à la manière dont l'application filtrait les contenus destinés aux mineurs et quant à la capacité de sa fonctionnalité « Mode restreint » à protéger les enfants contre les contenus inappropriés.

* Le Texas a engagé une action en justice contre TikTok en janvier 2025, lui reprochant d'avoir présenté sa plateforme comme sûre pour les enfants.

* TikTok n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau habituelles.

* Selon le jugement, l’État du Texas a indiqué que TikTok avait déclaré à ses utilisateurs qu’il supprimerait les contenus enfreignant ses règles communautaires, mais qu’en interne, il classait certains de ces contenus comme « difficiles à trouver » plutôt que comme « interdits », ce qui leur permettait de rester sur la plateforme. Le juge Cory Liu a estimé que cette pratique enfreignait la loi de l’État sur la protection des consommateurs.

* Le juge Liu a également déclaré que le Texas avait établi que le « mode restreint » de TikTok ne fonctionnait pas comme annoncé et exposait les mineurs à des contenus que l’entreprise avait pourtant promis de filtrer.

* Le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, a indiqué que l’affaire allait désormais être portée devant les tribunaux, où les sanctions et autres mesures de réparation seraient déterminées. Le procès devrait être programmé le mois prochain, selon le bureau de M. Paxton.

* En août, TikTok a accepté de régler à l’amiable trois actions en justice intentées aux États-Unis par des jeunes qui accusent les entreprises de réseaux sociaux de concevoir leurs plateformes de manière à créer une dépendance et à nuire à leur santé mentale. Par ailleurs, en août, Meta

META.O a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars pour régler des plaintes américaines liées à la dépendance.