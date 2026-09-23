Un juge américain rejette la plainte climatique du Michigan contre des compagnies pétrolières

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par David Shepardson

Une juge américaine a rejeté mardi une action en justice pour entente illicite dans laquelle l'État du Michigan accusait quatre grandes compagnies pétrolières de s'être entendues pour entraver la concurrence dans le secteur des énergies renouvelables, notamment celui des véhicules électriques, une décision qui s'inscrit dans la lignée de jugements antérieurs rendus dans des affaires similaires.

La juge fédérale de district Jane Beckering, à Grand Rapids, a rejeté la plainte déposée en janvier par la procureure générale du Michigan, Dana Nessel, membre du Parti démocrate, contre BP BP.L , Chevron CVX.N , Exxon XOM.N , Shell SHEL.L et l’American Petroleum Institute.

La juge a estimé que les lois sur la concurrence ne protégeaient contre aucun des préjudices pour lesquels le Michigan demandait réparation, à l’exception des surfacturations sur l’énergie.

« Le lien est trop ténu entre l’entente présumée et les surfacturations subies par le Michigan et ses résidents pour conclure que cette entente a directement causé ces surfacturations », a déclaré Mme Beckering.

La plainte indiquait que les entreprises cherchaient à « freiner l’émergence des véhicules électriques et des technologies d’énergie primaire renouvelable aux États-Unis ».

D’autres juges ont rejeté des actions en justice similaires liées au climat, notamment dans le Delaware, le Maryland, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, Porto Rico et la Caroline du Sud.

Un avocat de Chevron avait précédemment qualifié le recours du Michigan de « sans fondement, comme l’ont démontré de nombreux rejets judiciaires dans des affaires similaires ».

Chevron et les autres entreprises se défendent depuis des années contre des poursuites engagées par des gouvernements d'États et des collectivités locales cherchant à les tenir pour responsables du changement climatique, dont beaucoup sont encore en instance.

L’administration Trump a pris une série de mesures visant à permettre aux constructeurs automobiles d’éviter plus facilement de fabriquer des véhicules électriques et à rendre leur achat plus coûteux pour les consommateurs, renversant ainsi les politiques de l’administration Biden.