Un juge américain rejette la demande de Blue Water de prolonger l'audience relative à la vente de la société mère de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, citation du paragraphe 3) par Marianna Parraga

Un juge du Delaware a rejeté lundi la demande de Blue Water Acquisition Corp BLUW.O de prolonger l'audience de vente finale dans le cadre de la vente aux enchères ordonnée par un tribunal américain de la société mère Citgo Petroleum.

La semaine dernière, Blue Water a présenté une offre évaluée à 10 milliards de dollars pour le raffineur vénézuélien, qui incluait une proposition de règlement de 3,2 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement. L'entreprise souhaitait que l'audience soit prolongée afin que son offre puisse être examinée par le tribunal.

Le financement de l'offre, qui est arrivé après les délais de soumission et d'amélioration des offres, n'est pas encore engagé, a déclaré les représentants de Blue Water au tribunal dans le cadre d'une audience de vente de quatre jours visant à achever la vente aux enchères de la société mère de Citgo, PDV Holding, afin de payer les créanciers.

"Peut-être (Blue Water) peuvent-ils passer cette semaine à voir s'ils peuvent obtenir un engagement de financement", a déclaré le juge Leonard Stark, ajoutant qu'il pourrait ultérieurement demander qu'un officier de justice supervisant la vente aux enchères discute avec la société de son offre.

La société n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le mois dernier, l'huissière de justice Robert Pincus a sélectionné une offre de 5,9 milliards de dollars par une société affiliée au fonds spéculatif Elliott Investment Management comme cheffe de file de la vente aux enchères. Le juge Stark a déclaré qu'il prévoyait de prendre une décision finale sur le gagnant après l'audience.