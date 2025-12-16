Pernod Ricard cède ses vins effervescents américains Mumm au groupe Trinchero

( AFP / ERIC PIERMONT )

Pernod Ricard a annoncé mardi la vente de ses marques de vins effervescents aux Etats-Unis - sous les marques Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX - au groupe californien Trinchero, sans préciser le montant de la transaction.

Celle-ci, qui doit être finalisée au printemps 2026, "ne concerne pas la marque de champagne G.H. Mumm, ni les autres activités internationales de Mumm dans le vin effervescent", précise le groupe de vins et spiritueux dans un communiqué.

L'opération "permet au groupe de concentrer ses ressources sur son portefeuille premium de spiritueux et de champagnes internationaux", est-il ajouté.

Trinchero, installé dans la Napa Valley (Californie) depuis 75 ans, est l'un des leaders de la production de vin aux Etats-Unis, où les importations de vins et spiritueux européens sont depuis août soumis à des droits de douane de 15% par l'administration Trump.

Aux Etats-Unis, son premier marché, Pernod Ricard a vu ses ventes reculer de 16% au premier trimestre de son exercice décalé 2025/26, un mouvement amplifié par des ajustements de stocks.