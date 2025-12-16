Crédit Agricole: Eric Vial présidera aussi Casa, l'organe central du groupe

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Eric Vial, le nouveau président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, l'instance "politique" du groupe qui chapeaute les différentes caisses régionales, présidera également le conseil d'administration de la "banque centrale" du groupe, Casa, a indiqué cette dernière mardi.

C'était déjà le cas pour son prédécesseur Dominique Lefebvre, qui avait annoncé en septembre quitter ses fonctions avant la fin de son mandat, en 2028.

Crédit Agricole SA , ou Casa, est l'entité cotée du groupe bancaire français depuis 2001. Elle est à la tête des filiales du groupe (Amundi, Sofinco, LCL) et veille notamment à l'unité financière du groupe et des caisses régionales.

M. Vial, né en 1968, était depuis 2018 le président de la caisse régionale de Savoie. Par ailleurs éleveur, il a fondé une importante coopérative dans la région.

Il a été élu début décembre à la présidence de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) qui a pour adhérents les 39 caisses régionales, représentées par leurs présidents et leurs directeurs généraux.

Elle se définit d'une part comme "le lieu d'échanges et de concertation des caisses régionales sur les grandes orientations du Crédit Agricole", mais également comme le représentant des caisses régionales dans la défense de leurs intérêts, notamment auprès des pouvoirs publics.

Cette association loi 1901 est également l'actionnaire majoritaire de Casa, via la holding SAS Rue La Boétie.

Le groupe bancaire a changé en mai de direction générale, avec l'arrivée d'Olivier Gavalda pour remplacer Philippe Brassac, resté dix ans à la tête du Crédit Agricole.