Un juge américain autorise le redémarrage du projet éolien offshore de Dominion, un nouveau revers juridique pour Trump

(Ajout de la déclaration du Dominion, détails des paragraphes 8-9, 12) par Blake Brittain et Nichola Groom

Un juge fédéral a autorisé vendredi la compagnie d'électricité américaine Dominion Energy D.N à reprendre les travaux sur son projet éolien offshore en Virginie, le troisième coup juridique porté cette semaine au programme anti-éolien offshore du président Donald Trump.

Le juge Jamar Walker du tribunal de district américain pour le district oriental de Virginie a rendu une ordonnance qui permet à Dominion de relancer la construction du projet de 11,2 milliards de dollars pendant que son procès contre le ministère de l'Intérieur de Trump se poursuit.

En début de semaine, les développeurs d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO et Equinor EQNR.OL ont obtenu des décisions similaires de la part d'un tribunal américain à Washington dans le cadre de leur litige concernant la suspension par le ministère de l'Intérieur, le 22 décembre , de cinq projets en cours de construction dans les eaux fédérales.

Le gouvernement a suspendu les projets en raison de ce qu'il a déclaré être de nouvelles informations classifiées sur les risques d'interférence radar pour la sécurité nationale.

Lors de l'audience à Norfolk, en Virginie, M. Walker a déclaré que l'ordre d'arrêt des travaux de l'Intérieur était trop large pour s'appliquer au projet spécifique de Dominion et a fait remarquer que les risques cités par le gouvernement concernaient l'exploitation des parcs éoliens et non la construction.

Le ministère de l'intérieur n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur cette décision.

Dominion a déjà dépensé près de 9 milliards de dollars pour le projet Coastal Virginia Offshore Wind, qui devrait fournir suffisamment d'énergie pour alimenter 600 000 foyers.

"Notre équipe va maintenant se concentrer sur la reprise des travaux en toute sécurité afin que CVOW commence à fournir de l'énergie essentielle dans quelques semaines", a déclaré la société dans un communiqué. "Tandis que notre action en justice se poursuit, nous continuerons à chercher une solution durable à cette affaire par le biais d'une coopération avec le gouvernement fédéral."

Les décisions de justice dans ces affaires représentent des enjeux importants pour les entreprises et leurs actionnaires, car elles pourraient permettre la réalisation de projets de plusieurs milliards de dollars, mais les poursuites judiciaires sous-jacentes et l'aversion de l'administration pour l'éolien en mer continueront à peser sur le secteur.

Les promoteurs de l'éolien offshore ont été confrontés à des perturbations répétées sous Trump, qui estime que les éoliennes sont laides, coûteuses et inefficaces.

Les États du nord-est, dont New York, le Massachusetts et la Virginie, comptent sur l'éolien en mer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et fournir l'électricité nécessaire à la montée en flèche de la demande en énergie des centres de données liés à l'intelligence artificielle.