Un juge américain autorise Equinor à relancer un projet d'éoliennes en mer dans l'État de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de signatures et d'antécédents) par Blake Brittain et Nichola Groom

Un juge fédéral a autorisé jeudi le développeur norvégien d'éoliennes offshore Equinor EQNR.OL à reprendre les travaux sur son projet New York Empire Wind, que l'administration du président Donald Trump a interrompu avec quatre autres projets le mois dernier.

La décision du juge de district Carl Nichols à Washington est le deuxième revers juridique pour la pause éolienne offshore de Trump cette semaine, après qu'un juge du même tribunal ait statué lundi que la société énergétique danoise Orsted

ORSTED.CO pouvait reprendre les travaux sur un projet au large de la côte de Rhode Island.

Ces victoires donnent à Equinor et Orsted ce qui pourrait être un sursis temporaire pour poursuivre leurs projets de plusieurs milliards de dollars, tandis que les procès en cours se poursuivent. Vendredi, un juge fédéral de Virginie examinera la demande d'un autre projet, Coastal Virginia Offshore Wind de Dominion, visant à bloquer la pause de Trump en matière d'éoliennes offshore.

L'année dernière, M. Trump a cherché à bloquer l'expansion de l'éolien offshore dans les eaux fédérales. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait cette technologie comme coûteuse, peu fiable et laide. Le ministère de l'intérieur, qui a ordonné la pause, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la décision.

Les avocats du gouvernement ont fait valoir devant le tribunal que l'arrêt du 22 décembre était justifié par de nouvelles informations classifiées concernant l'impact de l'éolien offshore sur la sécurité nationale. Le ministère de la défense a fait part de ces nouvelles préoccupations, qui concernent l'interférence des radars, aux fonctionnaires de l'intérieur en novembre.

Mais M. Nichols, qui a été nommé par M. Trump au cours de son premier mandat, a déclaré que les préoccupations du gouvernement en matière de sécurité nationale ne l'emportaient pas sur le "préjudice irréparable" que subirait Empire Wind s'il ne pouvait pas reprendre la construction.

L'ordonnance "menace l'existence même d'Empire Wind", a déclaré M. Nichols, en limitant son accès aux rares navires dont il a besoin pour achever le projet.

Equinor a dépensé 4 milliards de dollars pour ce projet, qui est achevé à 60 % et devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter 500 000 foyers new-yorkais.

"Empire Wind va maintenant se concentrer sur le redémarrage en toute sécurité des activités de construction qui ont été interrompues pendant la période de suspension", a déclaré Equinor dans un communiqué. "En outre, le projet continuera à collaborer avec le gouvernement américain pour garantir une exécution sûre, sécurisée et responsable de ses opérations."

M. Nichols a déclaré qu'il examinerait le bien-fondé de l'action en justice sous-jacente "de manière accélérée".