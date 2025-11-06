Un juge américain approuve la décision du ministère de la Justice d'abandonner les poursuites pénales contre Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pas de commentaire immédiat de Boeing, plus de détails sur la décision et le contexte dans les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Un juge américain a approuvé jeudi la demande du ministère de la Justice de classer sans suite une affaire pénale contre Boeing, ce qui a permis au constructeur d'avions d'éviter des poursuites pour une accusation liée à deux accidents mortels d'avions 737 MAX qui ont tué 346 personnes, mais il a sévèrement critiqué la décision. Le juge Reed O'Connor, du tribunal de district de Fort Worth, au Texas, a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le ministère de la Justice sur le fait que le classement de l'affaire était dans l'intérêt du public, mais il a ajouté qu'il n'avait pas le pouvoir de rejeter la décision. Il a ajouté que l'accord conclu entre le gouvernement et Boeing "ne garantit pas la responsabilité nécessaire pour assurer la sécurité des passagers aériens".

Boeing n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En septembre, M. O'Connor a tenu une audience de trois heures pour examiner les objections à l'accord, remettant en question la décision du gouvernement d'abandonner l'obligation pour Boeing de se soumettre à un contrôle indépendant pendant trois ans et d'engager à la place un consultant en matière de conformité. Il a entendu les objections angoissées des proches de certaines des personnes tuées dans les accidents survenus en Indonésie en 2018 et en Éthiopie en 2019 concernant l'accord de non-poursuite.

O'Connor a déclaré que la position du gouvernement est que "Boeing a commis des crimes suffisants pour justifier des poursuites, n'a pas réussi à remédier à son comportement frauduleux de son propre chef au cours de l'accord de poursuite différée (), ce qui a justifié un plaidoyer de culpabilité et l'imposition d'un contrôleur indépendant, mais maintenant Boeing va remédier à cette culture dangereuse en retenant les services d'un consultant de son propre choix".

Le gouvernement a fait valoir que Boeing s'était amélioré et que l'administration fédérale de l'aviation exerçait une surveillance accrue. Boeing et le gouvernement ont soutenu que M. O'Connor n'avait d'autre choix que de classer l'affaire.

En 2023, M. O'Connor a déclaré que "le crime commis par Boeing peut à juste titre être considéré comme le crime d'entreprise le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis".

Dans le cadre de l'accord de non-poursuite, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'aide aux victimes des deux accidents mortels du 737 MAX, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de plus de 455 millions de dollars destinés à renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité de l'entreprise.