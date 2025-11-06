Cyril Hanouna rachète sa société de production au géant Banijay

L'animateur et producteur Cyril Hanouna va racheter la société de production qu'il a fondée et qu'il dirige, H2O, au géant de l'audiovisuel Banijay, qui la détenait jusqu'à présent, ont annoncé les deux entreprises jeudi dans un communiqué commun.

Cyril Hanouna, à Paris, le 14 mars 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le rachat par Cyril Hanouna des parts de Banijay France dans H2O prendra effet "à partir du 1er janvier 2026", selon ce communiqué diffusé par l'animateur-producteur sur ses réseaux sociaux.

"Cyril Hanouna deviendra l'unique actionnaire d'H2O, société de production qu'il a fondée en 2010 et rachetée par Banijay en 2015", poursuit le texte.

Le montant de l'accord n'a pas été dévoilé. Cyril Hanouna "reste actionnaire" de Banijay, est-il précisé.

"Cette page se tourne dans la plus belle des ambiances, avec énormément de respect et d'amitié", a assuré l'animateur et producteur, cité dans le communiqué.

Cette opération s'est faite "à l'initiative" de Cyril Hanouna, a déclaré aux journalistes François Riahi, le directeur général de Banijay Group (société mère de Banijay France), en marge de la présentation des résultats de cette entreprise.

Cyril Hanouna "souhaitait reprendre sa liberté, être maître à bord", a ajouté M. Riahi. "On se quitte très bons amis", a-t-il ajouté.

Citée dans le communiqué, la présidente de Banijay France, Alexia Laroche-Joubert, a dit souhaiter "à Cyril et toutes ses équipes le meilleur pour la suite de leurs aventures".

H2O Productions produit notamment l'émission quotidienne présentée par Cyril Hanouna sur W9 (groupe M6), "Tout beau tout 9".

Ce programme a débuté en septembre, six mois après l'arrêt de la précédente émission de Cyril Hanouna, "Touche pas à mon poste" ("TPMP") sur C8.

Cette chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes à cause des dérapages de son animateur vedette, a cessé d'émettre après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.