Un important incendie se déclare à la raffinerie de Monroe Energy à Trainer, en Pennsylvanie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 6) par Nicole Jao et Ashitha Shivaprasad

Un incendie s'est déclaré jeudi dans la raffinerie de Monroe Energy, d'une capacité de 190 000 barils par jour, située à Trainer, en Pennsylvanie, a indiqué la société.

L'incendie s'est déclaré jeudi matin dans la salle des pompes d'une unité de traitement, a précisé la société, ajoutant qu'une équipe d'intervention incendie sur site et des moyens d'urgence avaient été mobilisés.

"Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour éteindre l'incendie", a déclaré Monroe Energy dans un communiqué.

La société a indiqué que la cause de l'incident ferait l'objet d'une enquête.

L'incendie s'est déclaré alors que la raffinerie redémarrait le craqueur catalytique fluide d'une capacité de 68 000 barils par jour après un arrêt la semaine dernière, a indiqué une source proche du dossier. Un craqueur catalytique transforme le pétrole brut lourd en produits pétroliers.

La raffinerie de Trainer, située au sud-ouest de Philadelphie, appartient à Monroe Energy, une filiale de Delta Air Lines DAL.N . L'usine produit du kérosène et d'autres carburants destinés aux transports, notamment de l'essence et du diesel.

Delta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les prix du kérosène aux États-Unis ont bondi après le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, les attaques ayant perturbé les exportations de brut et de carburants en provenance du Moyen-Orient. Les prix devraient désormais baisser à mesure que les cours du brut reculent et que davantage de pétroliers recommencent à transiter par le détroit d’Ormuz. Toutefois, toute nouvelle perturbation pourrait resserrer un marché des carburants déjà tendu et faire remonter les prix.