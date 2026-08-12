La Bourse de Paris se replie avant la publication de l'inflation américaine

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris se repliait mercredi après la semaine de tous les records, dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine à la mi-journée, sur fond de hausse des prix du pétrole et d'un rebond des valeurs de la tech.

Vers 10H50 (08H50 GMT), l'indice CAC 40 reculait de 22 points à 8.692,78 points (-0,25%).

Mardi, la Bourse de Paris avait légèrement reculé à la clôture (-0,13% à 8.714,94 points), revenant sur le dernier record établi la veille à 8.726,03 points.

Comme toutes les Bourses européennes, Paris attend les chiffres de l'inflation américaine qui seront publiés à 12H30 GMT.

L'inflation américaine "devra convaincre les marchés que le rebond" des prix "de l'énergie ne remet pas en cause le scénario d'un statu quo monétaire", selon John Plassard de Cité Gestion.

Une inflation plus forte que prévu fait craindre une remontée des taux d'intérêt. Les investisseurs exigent des rendements plus élevés sur le marché obligataire et anticipent un resserrement de la politique monétaire par les banques centrales.

Cette hausse des taux tend à pénaliser les marchés d'actions, qui deviennent moins attractifs que les obligations.

D'autant que la hausse des taux d'intérêt accroît le coût du financement des entreprises, ce qui peut peser sur leurs bénéfices et leur valorisation boursière.

Dans le contexte actuel, les risques d'inflation dérivent de la hausse du pétrole.

Vers 10H45 (08H45 GMT), le Brent de la mer du Nord (+0,48% à 89,34 dollars le baril) et le WTI américain (+0,41% à 83,54 dollars le baril) modéraient leur tendance à la hausse enregistrée pour le sixième jour d'affilée.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué mercredi revoir en baisse sa prévision de la demande mondiale de pétrole en 2026, dans le sillage du conflit au Moyen-Orient et de la flambée des prix des hydrocarbures.

Dans le détail des valeurs, les groupes de luxe enregistraient les plus forts mouvements de vente d'actions (Kering -2,95% à 275,15 euros et Hermès -2,16% à 1.608 euros), aux côtés du géant de l'optique EssilorLuxottica (-2,91% à 166,75 euros).

L'appétit pour le risque se portait sur des valeurs technologiques : Legrand (infrastructures électriques et numériques, +1,49% à 142,80 euros), Schneider Electric (+1,14% à 309,25 euros) et STMicroelectronics (semi-conducteurs, +1,01% à 48,24 euros).

Eiffage (BTP) défendait le rang des valeurs industrielles (+1,28% à 123,05 euros).

Les valeurs liées à la tech et à l'IA bénéficient, l'espace de quelques jours, d'un regain d'optimisme, avec le rebond de l'indice Kospi à Séoul porté par les fabricants de mémoire vive SK Hynix et Samsung, eux-mêmes encouragés par les bons résultats à New York de CoreWeave (cloud).