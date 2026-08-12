Un groupe dirigé par Peltz s'apprêterait à lancer une offre de rachat de Wendy's, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et de la réponse de Trian au paragraphe 10; mise à jour des cours des actions) par Abigail Summerville et Neil J Kanatt

Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, est en train de former un consortium d'investisseurs en vue de retirer de la cote la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O , a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

Ce groupe pourrait inclure BlueFive Capital, qui soutient Bugatti, ainsi que Flynn Group – un franchisé de Wendy's – et devrait soumettre une offre dans les semaines à venir, a précisé la source.

L'action Wendy's a progressé d'environ 12%. Cette opération potentielle de retrait de la cote intervient alors que la chaîne est confrontée à une demande atone, et qu’une nouvelle équipe de direction évalue actuellement les options stratégiques dans le cadre d’un plan de redressement plus large.

“Wendy's a perdu des parts de marché dans la catégorie des hamburgers de la restauration rapide pendant 17 mois consécutifs, le nombre de transactions et la fréquence des achats restant sous pression”, a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge.

Ces difficultés reflètent celles rencontrées par l’ensemble du secteur américain de la restauration rapide, où les remises s’avèrent moins efficaces pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget. Wendy’s a d’ailleurs retiré ses prévisions pour l’exercice 2026 la semaine dernière après avoir annoncé une baisse de son chiffre d’affaires trimestriel à périmètre constant.

M. Peltz, qui avait déjà envisagé le rachat de Wendy's en 2022, détient une participation de 16,24% dans la chaîne, contre 16,09% selon un document déposé en juillet de l'année dernière. Au cours de la même période, la participation de Trian est passée de 7,78% à 7,85%, selon un document réglementaire.

La source a toutefois précisé que le calendrier exact de l'offre pourrait encore évoluer. C'est le Financial Times qui a été le premier à relayer cette information mercredi.

Wendy's, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 1,44 milliard de dollars, a déclaré qu'elle examinerait minutieusement toute proposition soumise par Trian, conformément à ses obligations fiduciaires.

Trian n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que BlueFive Capital et Flynn Group n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de réaction.

L’un des investisseurs activistes les plus connus, M. Peltz a contribué à la création de Trian en 2005 et milite depuis lors pour modifier la stratégie et la composition du conseil d’administration de diverses entreprises. Plus tôt cette année, le milliardaire a déclaré qu’il était disposé à racheter d’autres entreprises dans leur intégralité.

Ces dernières années, des sociétés de rachat ont tenté d’acquérir d’autres chaînes de restauration cotées en bourse, notamment Papa John’s, qui a repoussé les offres d’Irth Capital et d’Apollo Global au cours de l’année dernière.

Par ailleurs, Pizza Hut, filiale de Yum Brands YUM.N , a accepté en juin de se céder , à l’exception de ses activités en Chine, à la société de capital-investissement LongRange Capital.