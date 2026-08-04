Un fragment de fusée SpaceX va s'écraser sur la Lune mercredi

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* Une fusée SpaceX devrait atteindre la Lune mercredi à 2h35 (heure de l'Est) (06h35 GMT)

* Cet étage de fusée est un débris issu de la mission lunaire de janvier 2025

* Selon SpaceX, des forces cosmiques naturelles ont dévié l'étage vers une trajectoire d'impact lunaire

* Le panache de l'impact sera difficile à observer à l'œil nu depuis la Terre

par Joey Roulette

Un fragment de fusée SpaceX en orbite depuis l’année dernière est en passe de s’écraser sur la Lune à grande vitesse tôt mercredi matin.

Cet objet, de la taille d’un bus scolaire, est le deuxième étage d’une fusée Falcon 9 de SpaceX qui avait lancé vers la Lune, en janvier 2025, un atterrisseur lunaire de Firefly Aerospace.

Pesant quatre tonnes métriques (4 000 kg), le corps de la fusée devrait percuter la Lune vers 2h35 du matin (heure de l’Est) (06h35 GMT), heurtant sa surface à une vitesse de 5 400 miles par heure (8 690 km/h). Ce débris spatial soulèvera un panache de poussière lunaire qui sera probablement éclairé par la lumière du soleil, mais difficile à repérer à l’œil nu depuis la Terre.

Cet impact est involontaire, a précisé SpaceX. Le fragment de fusée devrait heurter le cratère Einstein, situé sur le limbe ouest de la Lune, une zone souvent difficile à observer depuis la Terre.

LES FORCES COSMIQUES ONT POUSSÉ CE MORCEAU VERS LA LUNE

Ces étages retombent généralement dans l’atmosphère terrestre et se désintègrent, ou plongent dans l’océan après avoir propulsé la charge utile de la fusée vers un point précis en orbite.

Mais comme la mission d’atterrissage lunaire de janvier nécessitait une poussée plus importante que les missions plus proches de la Terre, le deuxième étage de la fusée est resté dans l’espace, dérivant sans but parmi des milliers d’autres débris spatiaux que les satellites en activité doivent éviter.

Ce n’est qu’au début de cette année que les astronomes ont déterminé que cet étage de fusée, qui avait vidé son carburant restant et ne pouvait plus être contrôlé, suivait une trajectoire orbitale menant à la Lune.

"Ce qui s’est produit, c’est essentiellement que l’activité solaire et les forces gravitationnelles l’ont mis sur une trajectoire vers la Lune", a déclaré lundi aux journalistes Julianna Scheiman, directrice des programmes scientifiques de la Nasa et Dragon chez SpaceX.

"Cela peut présenter un certain intérêt scientifique — probablement mineur —, et nous pourrons peut-être en tirer des enseignements", a déclaré Bill Gray, créateur d’un logiciel d’astronomie largement utilisé, qui a publié en avril un rapport sur l’impact de cet étage.

"Cela ne présente aucun danger pour qui que ce soit, même si cela met en évidence une certaine négligence quant à la manière dont les résidus de matériel spatial (débris spatiaux) sont éliminés." Les impacts de débris spatiaux sur la Lune sont rares. Un étage de fusée chinois s’est écrasé sur la Lune en mars 2022 après avoir mené à bien une mission d’essai lunaire. En 2009, la Nasa a délibérément fait s’écraser un étage de fusée sur la Lune afin d’étudier le panache de matériaux lunaires projetés par l’impact. Ces dernières années, plusieurs engins spatiaux destinés à se poser en douceur sur la Lune se sont au contraire écrasés. La mission russe Luna-25, à propulsion nucléaire, est devenue incontrôlable et s’est écrasée en 2023 . Sa petite source d’énergie au plutonium-238 reste probablement inoffensive à la surface de la Lune.

La mission indienne d’atterrisseur Chandrayaan-2 s’est écrasée en 2019. L’atterrisseur israélien Beresheet s’est écrasé la même année. Parmi les charges utiles de l’atterrisseur israélien figuraient de minuscules tardigrades, des animaux microscopiques connus pour leur capacité à survivre aux radiations et à d’autres environnements hostiles, et qui pourraient encore se trouver à la surface.

Dans les années 1970, la Nasa a délibérément fait s’écraser sur la Lune des étages de sa fusée lunaire Saturn V afin d’étudier les effets sismiques de ces impacts.

La Nasa et SpaceX discutent actuellement des moyens d’éviter de futurs impacts lunaires, a déclaré Scheiman. L’agence spatiale américaine prévoit de construire une base lunaire et d’envoyer des missions d’astronautes régulières à la surface de la Lune à partir de la fin de cette décennie, dans le cadre de son programme Artemis, doté de plusieurs milliards de dollars. Elle ne voudrait pas que des débris spatiaux errants viennent endommager ces installations.