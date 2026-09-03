Un fonds lié à Jefferies obtient une ordonnance de gel des avoirs à l'encontre du trader Radiant World, selon une source

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(Cet article publié le 2 septembre a été mis à jour le 3 septembre pour indiquer qu'une ordonnance de gel avait été prononcée; une ligne concernant l'affaire Mizhuo a été ajoutée au 10e paragraphe)

LAM Trade Finance Group II, dans lequel la banque américaine Jefferies JEF.N détient une participation minoritaire, a obtenu d'un tribunal londonien une ordonnance de gel des avoirs à l'encontre du négociant en minerai de fer Radiant World et de son fondateur, a déclaré une source directement informée de l'affaire.

La source a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de l’affaire.

Radiant World a été mise sous pression par ces dernières semaines en raison de craintes selon lesquelles les factures fournies à ses banques n’auraient pas été valides. La société a fermement nié ces allégations, qui ont conduit certaines contreparties et certains prêteurs à suspendre ou à restreindre leurs relations commerciales avec elle.

Selon les archives judiciaires, LAM Trade Finance Group II a déposé une requête préalable à l’action devant la Haute Cour de Londres le 27 août. La nature de cette requête ou l’objet de celle-ci n’apparaissaient pas clairement dans le dossier judiciaire, qui ne contenait aucun document accessible au public.

Outre Radiant World, son fondateur Pinkesh Nahar, Sapphire Minmetals – une autre société de négoce qui faisait autrefois partie de Radiant World – et le président de Sapphire Minmetals, Rakesh Sethi, ont été cités comme défendeurs dans la requête. Aucune autre information n’était disponible.

Le directeur général du négociant en matières premières Glencore GLEN.L , Gary Nagle, a déclaré le mois dernier que la société considérait Radiant World et Sapphire Minmetals comme faisant partie du même groupe , bien que M. Sethi ait nié que ce fût le cas.

Radiant World et M. Sethi n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. M. Nahar n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Jefferies a été informé que certaines des factures justifiant son financement accordé à Sapphire Minmetals n’étaient pas authentiques, a rapporté Bloomberg News le mois dernier.

Le dépôt de plainte auprès de la Haute Cour de Londres marque le premier litige en Grande-Bretagne dans l’affaire Radiant World.

La banque Mizuho, filiale du groupe financier Mizuho Financial Group 8411.T , a engagé une procédure contre la filiale singapourienne de Radiant World, selon le site web de la Cour suprême de Singapour.

Jeudi, Bloomberg News a rapporté que Mizuho Bank avait pris des mesures juridiques pour destituer la direction de la filiale singapourienne de Radiant World. Mizuho n’a pas souhaité faire de commentaire.

Un autre créancier, la société de financement commercial Incomlend, poursuit Radiant World et Nahar à Singapour pour un montant de 34 millions de dollars, a rapporté Bloomberg News le mois dernier.