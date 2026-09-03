L'Europe vue en baisse, prudence avant l'emploi US, l'Iran au coeur des préoccupations

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture, les cours du ‌pétrole restant hauts et la prudence de mise, alors que les investisseurs attendent la publication de données clef sur l'emploi américain, vendredi, qui pourraient apporter des indications sur la trajectoire des taux de la ​Réserve fédérale américaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,2% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,12% pour le Dax à Francfort, de 0,19% pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,12% pour le Stoxx 600.

Les prix de l'or noir redescendent légèrement mais restent à des niveaux élevés, après plusieurs jours d'échanges de tirs entre les Etats-Unis et l'Iran, ​qui ont alimenté les doutes sur une issue au conflit.

Les inquiétudes inflationnistes restent également présentes, la hausse des rendements obligataires s'étant poursuivie à Wall Street mercredi dans un contexte de craintes à propos de l'inflation et des niveaux de dette.

Alors que la séance en Europe, ​sans grand catalyseur, sera principalement marquée par la publication des indices PMI européens définitifs du mois d'août, ⁠l'attention des investisseurs est braquée sur la publication du rapport sur l'emploi américain, attendue vendredi. Ces données feront l'objet d'une attention particulière, les créations d'emploi dans le secteur privé aux ‌États-Unis en août étant ressorties en-deçà des attentes, selon l'enquête ADP publiée mercredi.

Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, doit également prendre la parole, après que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a tempéré les attentes concernant une hausse des taux ce mois-ci.

D'après John Williams, la ​hausse des rendements obligataires à long terme reflète la solidité de l'économie, le ‌gouverneur ajoutant qu'il continuait à recueillir des informations pour étayer sa prochaine décision de politique monétaire.

"Si cette guerre venait à prendre fin, ⁠cela constituerait sans aucun doute un élément très positif qui permettrait de faire baisser à nouveau les taux de rendement à tous les niveaux", selon Gavin Friend, stratège chez NAB, lors d'un podcast. "Cela apaiserait considérablement les tensions, car les banques centrales pourraient alors, au bout d'un certain temps, revenir à des considérations de politique monétaire normales."

Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux de la Fed ⁠et estiment désormais à environ deux tiers ‌la probabilité qu'elle procède à une hausse de 25 points de base ce mois-ci, contre 37% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

LES ⁠VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, marquant un léger rebond après trois séances consécutives de repli, les investisseurs ayant cherché à réaliser de bonnes affaires parmi ‌les valeurs et secteurs les plus affectés par les récentes baisses sur le marché.

L'indice Dow Jones a gagné 0,56%, ou 295,01 points, à 53.061,89 points.

Le S&P-500, plus large, a ⁠pris 35,16 points, soit 0,46%, à 7.666,63 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 118,05 points (0,45%) à 26.217,83 points.

EN ASIE

La ⁠Bourse de Tokyo est sans direction, entre baisse des ‌rendements obligataires et des cours du pétrole et recul du titre Broadcom.

L'indice Nikkei recule de 0,67% à 63.895,76 points à l'approche de la clôture.

Les marchés chinois hésitent après deux séances consécutives de baisse, les ​investisseurs attendant avec prudence les chiffres de l'emploi aux États-Unis.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai ‌recule de 0,03% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,03%.

La Bourse de Hong Kong abandonne 0,45%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 2,2 points de base à 4,7720%. Le deux ans perd 1,9 point de ​base à 4,3671%.

CHANGES

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,06% à 1,1594 dollar.

La livre sterling gagne 0,04% face au dollar et 0,02% face à l'euro.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent jeudi alors que les investisseurs évaluent les conséquences des dernières frappes militaires échangées entre les États-Unis et l'Iran sur l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent décline de 0,9% à 94,80 dollars le baril, ⁠tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,9% à 90,36 dollars.

Selon Tony Sycamore, analyste chez IG, ce repli fait suite aux premiers signes indiquant un apaisement de la dernière flambée de violence, aucun échange de tirs n'ayant été confirmé depuis mercredi vers midi, heure de Sydney.

"Si cet assouplissement se maintient, et c'est un grand 'si', il ne faudra pas longtemps avant que le pétrole circulant hors du détroit via des transits de navires fantômes et des transferts de navire à navire ne retourne aux niveaux que nous avons vus à la fin de la semaine dernière", précise-t-il dans une note.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 6h50 Indice PMI des services août 48,4 48,4*

(final)

Indice PMI composite (final) 48,0 48,8*

DE 06h55 Indice PMI des services août 48,5 48,5*

(final)

Indice PMI composite (final) 51 51*

EZ 08h00 Indice PMI des services août 51,7 51,7*

(final)

Indice PMI composite (final) 52,1 52,1*

GB 08h30 Indice PMI des services août 52,8 52,8

(final)

Indice PMI composite (final) 52,5 52,5

EZ 09h00 Prix à la production

- sur un mois +1,2% -0,3%

- ​sur un an +5,3% +4,6%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 205.000 203.000

chômage 29 août

*estimation préliminaire

(Rédigé par Augustin Turpin)