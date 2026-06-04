Un fonds de crédit privé de Blackstone limite les retraits alors que les demandes de rachat se multiplient

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* Blackstone applique le plafond habituel après avoir satisfait 100 % des demandes au premier trimestre

* Le BCRED est passé de 82 milliards de dollars à 79 milliards de dollars

* La société affirme que les limites de rachat favorisent les rendements à long terme

(Ajout d'un commentaire d'analyste) par Arasu Kannagi Basil et Isla Binnie

Blackstone BX.N a plafonné les retraits de son fonds de crédit privé phare alors que les demandes de rachat ont augmenté au deuxième trimestre , a déclaré jeudi le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, emboîtant le pas àde nombreux concurrents.

Les investisseurs ont cherché à retirer 10 % des parts au deuxième trimestre,contre 7,9 % au trimestre précédent, du Blackstone Private Credit Fund (BCRED), d'une valeur de 79 milliards de dollars. La société a limité les retraits à 5 %, le seuil habituel pour ce type de véhicules.

Ces tentatives de retrait indiquent que les particuliers fortunés poursuivent leur récent désengagement après avoir, pendant de nombreuses années, investi massivement dans des fonds leur offrant une exposition à des actifs rarement négociés. Au début de cette année, ils ont retiré plus d'argent de fonds tels que le BCRED qu'ils n'en ont injecté, une première pour cette classe d'actifs.

Alors que la plupart des gestionnaires de fonds avaient plafonné les rachats à 5 % au premier trimestre, Blackstonea relevé ce seuil pour rembourser la totalité des sommes demandées. La société et certains de ses employés ont mis en commun leurs fonds pour aider à satisfaire toutes les demandes de rachat.

Mais elle a déclaré jeudidans un communiqué que ces limites étaient délibérées et conçues pour remplacer l'accès immédiat au capital par la perspective de meilleurs rendements à long terme.

« La structure de BCRED est une caractéristique fondamentale, les investisseurs échangeant parfois une partie de leur liquidité contre une surperformance à long terme », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les analystes ont déclaré que les demandes étaient conformes à leurs prévisions, voire inférieures, mais ont fait part de leurs inquiétudes quant à la demande continue des investisseurs pour ces fonds.

« Nous pensons que 10 % est un chiffre meilleur que ce que l’on craignait », ont déclaré les analystes d’Evercore dans une note, comparant ces rachats croissants à ceux observés au début de la semaine au sein du fonds Cliffwater , d’une valeur de 31,3 milliards de dollars .

Les sociétés de développement commercial non cotées (BDC), comme BCRED, proposent généralement de racheter certaines actions chaque trimestre.

Mais le nombre de nouveaux acheteurs a diminué au cours de la période, entraînant des sorties nettes d'environ 3 % du fonds. « Le fort ralentissement des ventes brutes ce trimestre constitue, selon nous, un problème plus important et plus durable, tant pour BCRED que pour le secteur », ont déclaré les analystes d'Evercore.

Les actions de Blackstone ont progressé de 8 %, et de nombreux concurrents ont emboîté le pas. Le titre avait chuté mercredi après que le groupe suisse Partners Group

PGHN.S eut limité les rachats d'un fonds de capital-investissement et que les investisseurs s'étaient préparés à d'autres mesures.

Les fonds de crédit privés et les analystes estiment que la limitation des retraits réduit le risque de ventes forcées d'actifs.

Blackstone a déclaré que le calendrier de remboursement était « aligné sur le cycle de remboursement prévu des investissements, tout en préservant le capital à déployer dans des environnements de marché attractifs ».

AUTRES PRODUITS POUR LES PERSONNES AISÉES

BCRED reste bien capitalisé, les remboursements de prêts combinés aux entrées de fonds dépassant les rachats d'actions, a déclaré le fonds.Ses actions de classe I ont généré un rendement total annualisé de 9,3 % depuis leur création, ce qui, selon la société, représente une prime de 50 % par rapport aux prêts à effet de levier.

Les demandes de rachat ont ralenti au cours de la seconde moitié de la période accordée aux investisseurs pour les déposer,a indiqué le fonds. Son offre publique d'achat s'est déroulée du 1er au 29 mai.

Blackstone a également constaté une accélération de la collecte brute de fonds pour ses autres produits de gestion de fortune privée .

D'autres sociétés de gestion d'actifs privés, notamment Blue Owl OWL.N , ont fait étatd'un regain d'intérêt des investisseurs fortunés pour certaines classes d'actifs, notamment l'immobilier, alors que le crédit privé restait boudé.

Le fonds a déclaré que les marchés sestabilisaient après la volatilité observée en début d'année, et quel'activité de transactionaugmentait, la dette offrant des rendements plus élevés qu'au premier trimestre.

ZOOM SUR LE CYCLE DE RACHAT DU 2E TRIMESTRE

Les fenêtres de rachat des principaux fonds de crédit privés non cotés américains pour le deuxième trimestre ont commencé à se refermer vendredi dernier, et les acteurs du marché surveillent désormais de près lesrésultats.

Un haut responsable de la gestion d'actifs a déclaré la semaine dernière que les demandes devraient rester élevées tout au long de l'année .

Partners Group PGHN.S a également signalé une augmentation des demandes de retrait jeudi, au lendemain de la chute de ses actions suite à l'annonce de la mise en place d'un plafond pour l'un de ses principaux fonds.

Les périodes d'offre publique d'achat des principaux fonds de crédit privés américains devraient expirer tout au long du mois de juin.