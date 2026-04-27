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Un feu vert à 110 milliards de dollars? Elon Musk va recevoir les actions Tesla de son plan de rémunération
information fournie par Boursorama avec Media Services 27/04/2026 à 18:22

Elon Musk, à Washington, DC, le 21 mars 2026 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Elon Musk, à Washington, DC, le 21 mars 2026 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

La valeur des quelque 304 millions d'actions a quasiment doublé par rapport à 2018, quand le plan avait été adopté par les actionnaires du groupe.

L'homme d'affaires Elon Musk, actuellement homme le plus riche au monde, va obtenir jouissance des près de 304 millions d'actions prévues dans son plan de rémunération record en tant que patron de Tesla, après une décision de justice favorable fin 2025.

Le constructeur automobile a déposé lundi un document auprès du gendarme américain de la Bourse pour enregistrer 303.960.630 actions de Tesla promises, sous conditions, à Elon Musk dans un plan de rémunération adopté par les actionnaires en 2018.

À lire aussi | Elon Musk gagne en appel et rétablit son plan de rémunération de 2018 chez Tesla, d'une valeur de 56 milliards de dollars

"Le 21 avril 2026, M. Musk a passé un accord avec l'entreprise pour la mise en oeuvre de son plan de rémunération 2018", indique le document. A l'époque, il était estimé à 56 milliards de dollars. Au cours de l'action Tesla (366,05 dollars) lundi matin, cela représente plus de 110 milliards de dollars .

Feuilleton judiciaire sur une rémunération jamais vue

Peu après l'approbation en assemblée générale, un recours avait été déposé par Richard Tornetta, un actionnaire qui reprochait à Elon Musk, à Tesla et à certains membres du conseil d'administration d'avoir indûment autorisé "le plus gros plan de rémunération jamais attribué à un dirigeant".

Une juge du Delaware avait tranché en faveur du plaignant le 31 janvier 2024 en annulant le plan.

A la suite de cette décision, ne cachant pas son mécontentement, le multi-milliardaire avait soumis à l'Assemblée générale de juin 2024 une résolution pour transférer le siège de Tesla du Delaware au Texas - où étaient déjà basées plusieurs de ses sociétés - et une autre pour obtenir une nouvelle validation du plan. Les deux résolutions avaient été approuvées. Mais, en décembre 2024, la même juge avait de nouveau annulé le plan. Elon Musk s'était alors tourné vers la Cour suprême du Delaware, qui lui a donné satisfaction en décembre 2025 et retoqué l'annulation de première instance.

Tesla lui a accordé en août 2025, sous la forme d'un avenant, une avance de 96 millions d'actions, pour une valeur d'environ 29 milliards de dollars. Depuis, le conseil d'administration de Tesla a élaboré le plan de rémunération 2025 qui pourrait rapporter à Elon Musk quelque 1.000 milliards de dollars. Il a été approuvé par les actionnaires le 6 novembre 2025. Il est constitué de douze tranches fixant des seuils financiers et opérationnels déclenchant, dans certaines conditions, l'octroi d'actions du groupe au patron.

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378,6700 USD NASDAQ +0,63%

5 commentaires

  • 27 avril 20:48

    f5gbi, oui on les appelle des trillions.

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