Elon Musk gagne en appel et rétablit son plan de rémunération de 2018 chez Tesla, d'une valeur de 56 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Hals

La Cour suprême du Delaware a rétabli vendredi le plan de rémunération d'Elon Musk de 2018 chez Tesla, d'une valeur de 56 milliards de dollars, deux ans après qu'un tribunal de première instance a jugé l'accord de rémunération « insondable ».

L'arrêt annule une décision qui avait suscité une réaction furieuse d'Elon Musk et nui à la réputation du Delaware, favorable aux entreprises.

Ce plan de rémunération était de loin le plus important jamais versé jusqu'à ce que les actionnaires de Tesla approuvent un nouveau plan de rémunération, encore plus important, en novembre.

La décision signifie qu'Elon Musk peut enfin être payé pour son travail depuis 2018, lorsqu'il a transformé Tesla, d'une startup en difficulté, en l'une des entreprises les plus précieuses au monde.

Le plan de rémunération de 2018 offrait à Elon Musk des options pour acquérir environ 304 millions d'actions Tesla à un prix fortement réduit si l'entreprise atteignait diverses étapes, ce qui s'est produit. Tesla a estimé en 2018 que le plan valait potentiellement 56 milliards de dollars, bien que, compte tenu de la hausse du cours de l'action, la valeur ait gonflé pour atteindre environ 120 milliards de dollars au début du mois de novembre. Les options représentent environ 9 % des actions en circulation de Tesla. Elon Musk n'a jamais touché ses stock-options, car peu après que les actionnaires ont approuvé le plan de rémunération de 2018, le conseil d'administration a été poursuivi en justice par Richard Tornetta , un investisseur qui ne possédait que neuf actions Tesla.

En 2024, après un procès de cinq jours, la juge du Delaware Kathaleen McCormick a conclu que les administrateurs de Tesla étaient en situation de conflit d'intérêts et que des faits essentiels avaient été cachés aux actionnaires lorsqu'ils ont voté pour approuver le plan. Elle a ordonné l'annulation du plan de 2018.

Elon Musk a accusé les juges du Delaware d'être des activistes hostiles aux fondateurs d'entreprises technologiques et il a exhorté les entreprises à suivre Tesla TSLA.O et à se réincorporer ailleurs. Dropbox DBX.O , Roblox RBLX.N , The Trade Desk TTD.N et Coinbase COIN.O font partie de la poignée de grandes entreprises qui ont déplacé leur domicile légal au Nevada ou au Texas. Toutefois, le Delaware reste de loin le domicile légal le plus populaire pour les entreprises publiques américaines.

Le conseil d'administration de Tesla a averti qu'Elon Musk, la personne la plus riche du monde qui dirige également l'entreprise spatiale SpaceX et la startup d'intelligence artificielle xAI, pourrait quitter le constructeur de voitures électriques s'il n'obtenait pas la rémunération qu'il souhaite et une augmentation de ses droits de vote. En novembre, les actionnaires ont approuvé un nouveau plan de rémunération qui pourrait s'élever à 878 milliards de dollars si Tesla atteint ses objectifs en matière de véhicules autopilotés, de réseau de robotaxis et de vente de robots humanoïdes.

Tesla a pris des mesures pour réduire le risque qu'un actionnaire puisse bloquer le plan de 2025 devant les tribunaux.

L'entreprise basée à Austin est désormais constituée en société au Texas, ce qui lui permet d'exiger que tout investisseur ou groupe d'investisseurs détienne 3 % des actions de l'entreprise avant d'intenter une action en justice pour violation présumée du droit des sociétés. Une telle participation vaudrait environ 30 milliards de dollars et Elon Musk est le seul à détenir autant d'actions.