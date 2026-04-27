La Cour suprême des États-Unis divisée sur le litige opposant Bayer aux plaignants dans l'affaire Roundup

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* Des consommateurs intentent un procès pour un cancer qu'ils attribuent au Roundup

* Bayer affirme que les actions intentées en vertu de la loi de l'État sont supplantées par la loi fédérale

(Reformulation du premier paragraphe, ajout de détails tirés des plaidoiries et des commentaires des juges Roberts et Gorsuch) par Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis semblait divisée lundi concernant la tentative de Bayer AG BAYGn.DE de mettre fin à des milliers de poursuites judiciaires accusant l'entreprise de ne pas avoir averti les utilisateurs que le principe actif de son herbicide Roundup provoque le cancer.

Les juges ont entendu les arguments présentés dans le cadre de l'appel interjeté par le laboratoire pharmaceutique et agronomique allemand contre le verdict rendu par un jury d'un tribunal de l'État du Missouri, qui avait accordé 1,25 million de dollars à un homme nommé John Durnell, affirmant avoir été diagnostiqué avec un lymphome non hodgkinien après des années d'exposition au glyphosate contenu dans le Roundup.

Paul Clement, plaidant pour Bayer, a déclaré aux juges que la loi fédérale régissant les pesticides devrait empêcher les plaintes pour défaut d'avertissement, telles que celle de M. Durnell, qui sont introduites en vertu de la législation de l'État, d'aboutir devant les tribunaux.

La société allemande spécialisée dans les produits pharmaceutiques et les sciences agricoles a déclaré que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) avait conclu à plusieurs reprises que le glyphosate ne causait pas le cancer et avait approuvé les étiquettes de ses produits sans avertissement.

“Un jury du Missouri a imposé une obligation d'avertissement sur le cancer que l'EPA n'exige pas. Cette exigence supplémentaire est préemptée », a déclaré M. Clement.

“UNE RESPONSABILITÉ PARALYSANTE ”

M. Clement a mis en garde contre le risque de voir se développer un patchwork de normes à travers les États-Unis.

“Le Congrès souhaitait clairement une uniformité en matière d’avertissements de sécurité sur l’étiquette d’un pesticide. Ignorer la directive claire du Congrès à cet égard ouvrirait la voie à une responsabilité paralysante et porterait atteinte aux intérêts des agriculteurs dont le gagne-pain dépend de pesticides homologués au niveau fédéral », a déclaré M. Clement.

Selon l'entreprise, plus de 100 000 plaignants ont intenté des actions devant les tribunaux fédéraux et d'État américains, alléguant un lien avec le cancer. Elle a déclaré qu'une décision de la Cour suprême en sa faveur devrait mettre fin en grande partie au litige concernant le Roundup.

Une loi américaine intitulée Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, ou FIFRA, régit la vente et l'étiquetage des pesticides et interdit aux États d'imposer des exigences différentes ou supplémentaires. Elle interdit les pesticides “mal étiquetés”, c'est-à-dire dont l'étiquette ne comporte pas d'avertissement adéquat pour protéger la santé et l'environnement.

Le juge conservateur Neil Gorsuch a interrogé M. Clement sur les raisons pour lesquelles les poursuites devant les tribunaux d'État sont nécessairement en contradiction avec le régime réglementaire fédéral.

“Si l'on suppose que l'EPA peut intenter une action contre vous pour étiquetage trompeur et demander des sanctions pénales et civiles malgré un produit correctement enregistré, en quoi serait-il incompatible avec la FIFRA d'autoriser les poursuites civiles au niveau des États à faire la même chose? ” a demandé Gorsuch.

L'administration du président républicain Donald Trump s'est rangée du côté de Bayer dans cette affaire.

Le président de la Cour suprême, le conservateur John Roberts, a demandé à Sarah Harris, avocate du ministère de la Justice défendant l’administration, si les États disposaient d’un recours juridique au cas où de nouvelles informations sur les risques apparaîtraient alors que les régulateurs fédéraux évaluent s’il convient de fournir de nouvelles directives.

“Tout au long de ce long processus, face à des informations suggérant l’existence d’un risque non mentionné sur l’étiquette, les États ne peuvent-ils rien faire? ” a demandé Roberts.

Mme Harris a souligné le problème que poserait le fait de s'écarter d'une norme nationale.

“Si vous aviez 50 États différents qui se précipitaient tous – l’Iowa disant que cela cause peut-être le cancer, la Californie affirmant que cela cause absolument le cancer, un autre État déclarant que cela ne cause pas du tout le cancer, et demandant donc d’ajouter cela aussi sur l’étiquette –, cela compromettrait complètement l’uniformité de l’étiquetage ”, a déclaré Mme Harris.

“Je comprends cela ”, a répondu Roberts. “D'un autre côté, s'il s'avère qu'ils avaient raison, cela aurait peut-être été une bonne chose qu'ils aient eu l'occasion de faire quelque chose pour attirer l'attention du public sur ce danger pendant que le gouvernement fédéral menait son processus. ”

Bayer a acquis Roundup dans le cadre de son rachat, pour 63 milliards de dollars, de la société agrochimique Monsanto en 2018. Le déluge de poursuites judiciaires a poussé Bayer à retirer le glyphosate de sa version grand public de Roundup, et la société a déclaré que ces poursuites pourraient menacer sa capacité à fournir l'herbicide aux agriculteurs.

UNE PROPOSITION DE RÈGLEMENT

Confrontée à une responsabilité potentielle de plusieurs milliards de dollars, Bayer a annoncé en février une proposition d’accord à 7,25 milliards de dollars visant à régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires actuelles et futures. Selon la société, cet accord n’affecterait pas les plaintes découlant d’appels en cours ou ne relevant pas de l’accord. Celles-ci s’élèveraient à près d’un milliard de dollars, a-t-elle précisé.

Les avocats de M. Durnell ont déclaré que malgré l'homologation du Roundup par l'EPA, l'étiquette pourrait toujours être contestée pour cause d'étiquetage trompeur. Ils ont également affirmé que les réclamations de M. Durnell ne sont pas écartées, car la loi de l'État du Missouri, qui exige que les produits avertissent de manière adéquate des dangers, impose les mêmes exigences que l'interdiction de l'étiquetage trompeur prévue par la FIFRA.

M. Durnell a été diagnostiqué avec une forme rare et souvent agressive de lymphome non hodgkinien, un cancer qui prend naissance dans les globules blancs, et a attribué sa maladie à son exposition au Roundup à partir de 1996. Pendant environ 20 ans, il a été le “responsable de la pulvérisation” pour une association de quartier à Saint-Louis, éliminant les mauvaises herbes dans les parcs locaux sans équipement de protection, selon les documents judiciaires.

Un jury a donné raison à M. Durnell en 2023, et en 2025, une cour d'appel de l'État a confirmé ce verdict.

Une décision de la Cour suprême est attendue d'ici la fin du mois de juin.