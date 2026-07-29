Un drone percute un navire-citerne dans un port égyptien, marquant une grave escalade au Moyen-Orient, selon une société de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 1, 4 et 7)

* Un navire-citerne de stockage flottant appartenant à une société américaine a été touché par un drone, selon Ambrey

* Le ministère égyptien du Pétrole confirme un incendie dans le port, sans mentionner d'attaque par drone

* Des frappes américano-saoudiennes visent des cibles soutenues par l'Iran en Irak

* Les cours du pétrole dépassent les 90 dollars le baril alors que les efforts diplomatiques échouent

* L'Iran affirme avoir pris pour cible trois navires dans le détroit d'Ormuz

par Marwa Rashad, Mohamed Ezz, Yasmine Ghania et Nandita Bose

Un drone a frappé un navire-citerne de stockage de gaz appartenant aux États-Unis dans le port méditerranéen égyptien de Damiette, a indiqué mercredi la société britannique de sécurité maritime Ambrey dans une première évaluation, et le président américain Donald Trump a promis de riposter contre l'Iran pour cette attaque survenue dans la nuit, alors que le conflit au Moyen-Orient semblait s'étendre au-delà de ses principaux fronts.

Un communiqué du ministère égyptien du Pétrole a confirmé un incendie dans le port, mais n’a fait aucune mention d’une attaque par drone. L’identité des responsables n’était pas immédiatement connue. Le drone a touché le navire-citerne flottant Energos Winter, provoquant un incendie qui s’est ensuite propagé à un autre navire, ont indiqué trois sources du secteur commercial proches de l’incident. L’incendie a été maîtrisé immédiatement et n’a fait aucune victime, a précisé le ministère du Pétrole. Cet incident, dont Donald Trump a déclaré avoir été informé, s’est produit dans un contexte de forte escalade du conflit, l’Iran ayant tiré des missiles sur les forces américaines en Jordanie et les États-Unis ainsi que l’Arabie saoudite ayant frappé des groupes armés soutenus par l’Iran en Irak.

Parallèlement à la déclaration d’un blocus naval contre l’Arabie saoudite par le groupe houthi au Yémen, ces derniers échanges suggèrent que le conflit s’étend davantage qu’il ne l’avait fait depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l’Iran en février.

Trump a promis de riposter contre l’Iran pour avoir tiré sur les troupes américaines quelques jours après avoir suspendu les frappes aériennes. “C'est donc à notre tour”, a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche. Il a ajouté que Washington verrait s'il était possible de parvenir à un accord avec l'Iran à un moment donné, “mais nous allons les frapper très fort”. L’Iran a confirmé dans la nuit avoir tiré sur des bases américaines en Jordanie et sur des navires dans le détroit d’Ormuz, et a également rejeté une proposition omanaise visant à gérer conjointement le détroit.

M. Trump avait déclaré que les opérations contre l'Iran ne dureraient que quelques semaines lorsqu’il les avait lancées en février, mais les combats se poursuivent désormais depuis cinq mois sans qu’une issue ne soit en vue.

Les cours du pétrole ont flambé mercredi, enregistrant l’une des hausses les plus brutales de cette guerre qui dure depuis cinq mois. Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 8 %, propulsant le baril de référence bien au-dessus des 90 dollars, effaçant ainsi une grande partie de la chute subie en début de semaine lorsque Trump avait, de manière inattendue, suspendu les frappes américaines pendant le week-end.

“MORT À L’AMÉRIQUE” SCANDÉ EN IRAK

Ces attaques conjointes américano-saoudiennes marquent également la première fois que Riyad s’associe publiquement à des frappes aux côtés de Washington.

Les Forces de mobilisation populaire irakiennes, de puissants groupes paramilitaires soutenus par l’Iran et intégrés aux forces de sécurité irakiennes, ont déclaré qu’au moins 20 de leurs membres avaient été tués et 32 blessés lors des frappes américano-saoudiennes visant plusieurs bases à travers l’Irak.

Des Irakiens ont scandé des slogans sectaires chiites et “Mort à l’Amérique!” tout en transportant les corps des combattants tués dans des sacs mortuaires. Washington et Riyad ont déclaré avoir frappé des groupes armés soutenus par l’Iran en Irak en représailles à des attaques de drones contre des cibles pétrolières saoudiennes lancées depuis l’Irak.

Il s’agissait de la première opération militaire américaine d’envergure au Moyen-Orient depuis vendredi dernier, lorsque Donald Trump avait brusquement suspendu une campagne de bombardements intensifs après 13 jours, ses commandants l’ayant informé que cette stratégie avait fait son temps.

Des responsables américains ont fait savoir en privé que la reprise d’opérations de combat de grande envergure contre l’Iran comporterait des risques, compte tenu de l’impact négatif sur les stocks de munitions.

Le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, a estimé cette semaine que l’armée américaine disposait de moins de 1 000 intercepteurs Patriot et de moins de 250 intercepteurs THAAD — deux systèmes de défense aérienne essentiels.

Bien que l’Iran nie que ses forces aient mené des frappes depuis le territoire irakien, le journal iranien Hamshahri a rapporté que quatre conseillers des Gardiens de la révolution iranienne avaient été tués lors des frappes en Irak.

UNE FRACTURE DANGEREUSE EN IRAK

Les frappes en Irak mettent en évidence une fracture dangereuse dans ce pays instable. Le gouvernement chiite est l’un des rares au monde à maintenir un équilibre entre des liens militaires et diplomatiques étroits tant avec Téhéran qu’avec Washington, mais ces loyautés partagées constituent une source constante de tensions et de troubles intérieurs fréquents.

Le cabinet du Premier ministre Ali al-Zaidi, qui a pris le pouvoir il y a tout juste deux mois, a exhorté les parties concernées à éviter toute escalade et a déclaré qu’il souhaitait maintenir le pays à l’écart des conflits régionaux.

La présidence irakienne a dénoncé les frappes contre les groupes paramilitaires comme “une attaque inacceptable et une violation flagrante de la souveraineté de l’Irak”, tout en appelant à la cessation des attaques menées par des groupes armés contre les pays voisins de l’Irak.

Les liens profonds qui unissent l’Iran et l’Irak, les deux plus grands pays à majorité chiite, sont mis en évidence cette semaine alors que des centaines de milliers de pèlerins iraniens se rendent vers des sanctuaires en Irak pour une commémoration annuelle en hommage aux martyrs.

LES ÉTATS-UNIS AFFIRMENT AVOIR DÉJOUÉ UNE ATTAQUE IRANIENNE CONTRE LEURS TROUPES Quelques heures avant de lancer les attaques conjointes avec l’Arabie saoudite contre l’Irak, l’armée américaine a déclaré que ses défenses aériennes avaient déjoué une attaque iranienne surprise contre les troupes américaines présentes dans la région.

L'armée jordanienne a déclaré avoir abattu cinq missiles iraniens. Les bases américaines en Jordanie sont récemment devenues des cibles prioritaires pour l'Iran; trois militaires américains y ont été tués ce mois-ci, ce qui représente les pertes les plus lourdes subies par les États-Unis depuis mars.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir tiré plusieurs missiles balistiques sur des installations militaires américaines en Jordanie et avoir frappé trois pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d’Ormuz en empruntant une route non autorisée.