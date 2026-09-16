Un drone houthi détruit au sud de La Mecque, dit la coalition menée par l'Arabie saoudite

Les défenses aériennes de l'Arabie saoudite ont intercepté et détruit mardi un drone houthi au sud de La Mecque avant qu'il n'entre dans l'espace aérien, interdit, de la ville sainte, a dit un porte-parole de la coalition sous commandement saoudien qui combat les rebelles houthis au Yémen.

La sécurité des deux sites les plus sacrés de l'islam et des pèlerins représente une "ligne rouge", a dit mercredi le porte-parole, ajoutant que la coalition prendrait les mesures de dissuasion nécessaires à l'encontre des Houthis.

Le Hadj, grand pèlerinage annuel effectué par des millions de musulmans, se déroule à La Mecque

L'Arabie saoudite a émis mardi des alertes de sécurité dans plusieurs zones du royaume, notamment à La Mecque et dans d'autres villes.

Les Houthis, qui contrôlent les zones les plus peuplées du Yémen et une grande partie du nord du pays dont la capitale Sanaa, ont lancé plusieurs attaques contre l'Arabie saoudite et en mer Rouge depuis leur annonce en juillet dernier d'un blocus maritime des ports saoudiens.

Une source militaire houthie a réfuté l'idée que le groupe présente une quelconque menace contre La Mecque et d'autres lieux saints, selon des propos rapportés mardi par l'agence de presse contrôlée par les Houthis, SABA.

Les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran, ont pris le contrôle de plusieurs zones de la côte yéménite de la mer Rouge situés le long du détroit de Bab el-Mandeb, un des axes maritimes les plus stratégiques au monde.

Le groupe a annoncé plusieurs attaques d'importance contre l'Arabie saoudite la semaine dernière, dont des frappes contre une base aérienne lundi effectuées, selon lui, en représailles à des frappes menées au Yémen.

(Ahmed Tolba et Enas Alashray, avec Mohammed Ghobari; version française Camille Raynaud)