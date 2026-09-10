Un député démocrate appelle les États-Unis à prendre des mesures face aux conducteurs de Tesla qui s'endorment au volant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un député démocrate a appelé jeudi une agence américaine chargée de la sécurité automobile à prendre des mesures pour lutter contre l’utilisation abusive des systèmes "Autopilot" et "Full Self-Driving" de Tesla, en citant des dizaines de vidéos qui semblent montrer des conducteurs endormis ou ne se concentrant pas sur la conduite.

Dans une lettre adressée au secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, le député Raja Krishnamoorthi a cité un reportage de NBC News qui a recensé 43 vidéos semblant montrer des personnes endormies au volant de Tesla en mouvement, dont 17 cette année.

M. Krishnamoorthi a déclaré que l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) "doit veiller à ce que les constructeurs mettent en place des mesures de sécurité adéquates pour prévenir toute utilisation abusive prévisible et à ce que les conducteurs ne soient pas incités à se fier de manière excessive à des systèmes

qui exigent toujours toute leur attention".