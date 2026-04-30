Un comité de la FDA se prononce contre l'autorisation du médicament d'AstraZeneca contre le cancer du sein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe dans le nom de l'entreprise dans le titre et le premier paragraphe)
Un groupe d'experts externes à la Food and Drug Administration américaine s'est prononcé contre l'approbation du profil risques-bénéfices du médicament contre le cancer du sein d'AstraZeneca AZN.L , a annoncé jeudi la société.
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