Un champ pétrolier du Kurdistan irakien interrompt sa production à la suite d'une attaque de drone, selon certaines sources

Une attaque de drone a frappé un champ pétrolier exploité par la société américaine HKN Energy dans la région du Kurdistan irakien jeudi, provoquant un incendie et interrompant la production, selon des sources de sécurité et un ingénieur pétrolier.

Le champ de Sarsang produit environ 30 000 barils de pétrole par jour et est exploité par HKN Energy, qui détient une participation de 62 %. HKN est une société pétrolière et gazière privée américaine appartenant à Hillwood Energy, qui fait partie du groupe Hillwood fondé par Ross Perot Jr.

Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat, mais des responsables kurdes ont accusé des milices irakiennes alliées à l'Iran d'avoir perpétré l'attentat.

Si tel est le cas, cette attaque signifierait que les milices irakiennes alliées à l'Iran, qui ont juré de se venger de l'assassinat du guide suprême iranien, ont élargi leurs cibles des bases militaires américaines au Kurdistan irakien aux intérêts énergétiques des États-Unis.

La production du champ a été interrompue par précaution après l'explosion de l'unité de production d'électricité, a déclaré l'ingénieur à Reuters.

Les autorités régionales du Kurdistan ont confirmé l'attaque et déclaré qu'elle avait été menée par deux drones.

Certaines compagnies énergétiques opérant dans le Kurdistan irakien ont arrêté la production de pétrole et de gaz dans leurs champs par précaution après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran voisin.