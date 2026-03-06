 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marvell dépasse les attentes grâce à la demande des centres de données IA
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 01:08

Marvell Technology a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par la forte demande des centres de données liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 0,80 dollar par action au quatrième trimestre de son exercice fiscal, au-dessus des 0,79 dollar attendus par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 2,22 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an.

L'activité des centres de données a largement porté la croissance, avec des revenus de 1,65 milliard de dollars, en progression de 21%. Les ventes dans les communications et autres segments ont également augmenté de 26%. Après la publication, l'action Marvell progressait d'environ 14% dans les échanges après Bourse.

Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,28 milliards, et un bénéfice ajusté par action compris entre 0,74 dollar et 0,84 dollar. Le directeur général Matt Murphy anticipe une accélération de la croissance au cours de l'exercice fiscal 2027, portée par la solidité persistante du marché des centres de données et par un niveau record de commandes.

Valeurs associées

MARVELL TECH
75,6800 USD NASDAQ -3,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank