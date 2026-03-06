Marvell dépasse les attentes grâce à la demande des centres de données IA
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 01:08
L'activité des centres de données a largement porté la croissance, avec des revenus de 1,65 milliard de dollars, en progression de 21%. Les ventes dans les communications et autres segments ont également augmenté de 26%. Après la publication, l'action Marvell progressait d'environ 14% dans les échanges après Bourse.
Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,28 milliards, et un bénéfice ajusté par action compris entre 0,74 dollar et 0,84 dollar. Le directeur général Matt Murphy anticipe une accélération de la croissance au cours de l'exercice fiscal 2027, portée par la solidité persistante du marché des centres de données et par un niveau record de commandes.
Valeurs associées
|75,6800 USD
|NASDAQ
|-3,09%
A lire aussi
-
L'Ukraine accuse la Hongrie d'avoir "pris en otage" sept employés d'une banque ukrainienne à Budapest
Le chef de la diplomatie ukrainienne a accusé vendredi la Hongrie d'avoir "pris en otage" sept employés d'une banque ukrainienne à Budapest qui convoyaient plusieurs dizaines de millions d'euros depuis l'Autriche, selon l'institution. "A Budapest, les autorités ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient entre vendredi dans son septième jour après qu'Israël a annoncé une "nouvelle phase" dans son conflit contre l'Iran, en parallèle de nouvelles frappes visant le Hezbollah au Liban. "Après avoir mené à bien la phase d'attaque surprise, ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des "relations diplomatiques" rompues en 2019, a annoncé jeudi le département d'Etat américain, Caracas réagissant en appelant à une relation de "respect mutuel". "Les Etats-Unis et les autorités intérimaires vénézuéliennes ... Lire la suite
-
Le réseau électrique cubain a été reconnecté jeudi après une nouvelle panne qui a touché les deux tiers du territoire de l'île, mais les délestages demeurent importants en raison du manque de carburant. La production énergétique de Cuba est notamment affectée par ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer