Etats-Unis et Venezuela vont rétablir des relations diplomatiques
information fournie par AFP 06/03/2026 à 00:44

Photo diffusée par le bureau de presse de la présidence vénézuélienne montrant la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez (d), signant un document aux côtés du ministre américain à l'Intérieur, Doug Burgum, au palais présidentiel de Miraflores, le 5 mars 2026 à Caracas ( Venezuelan Presidency / DANIELA MILLAN )

Les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des "relations diplomatiques" rompues en 2019, a annoncé jeudi le département d'Etat américain, alors que le ministre américain de l'Intérieur Doug Burgum, en visite à Caracas, s'est montré confiant dans les perspectives minières et pétrolières, deux mois après la capture de Nicolas Maduro.

"Les Etats-Unis et les autorités intérimaires vénézuéliennes se sont mis d'accord pour rétablir des relations diplomatiques et consulaires" pour "faciliter les efforts conjoints" vers la relance économique et la réconciliation, indique un communiqué du département d'Etat, sans autre précision.

Doug Burgum, concluant jeudi une visite de deux jours au Venezuela, et connu pour sa proximité avec l'industrie pétrolière et minière, a affirmé jeudi avant son départ de Caracas que le Venezuela assurerait la sécurité des compagnies minières opérant au Venezuela, et s'est dit certain de l'augmentation de sa production pétrolière, dans un climat de tensions sur le prix du brut en raison de la guerre au Moyen-Orient.

"Je suis donc très optimiste quant à un environnement dans lequel les investissements vont affluer, non seulement vers le pétrole et le gaz en mer, non seulement vers Caracas, mais aussi vers l'intérieur du pays, là où se trouvent réellement ces ressources considérables", a déclaré M. Burgum jeudi à la presse.

Sous pression des Etats-Unis, la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a déjà accueilli plusieurs officiels américains, a procédé à une révision de la loi sur les hydrocarbures ouvrant le secteur au privé, promulgué une amnistie devant permettre la libération de tous les prisonniers politiques et annoncé une réforme judiciaire.

Photo diffusée par le bureau de presse de la présidence vénézuélienne montrant la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez (d) et le ministre américain à l'Intérieur, Doug Burgum, au palais présidentiel de Miraflores, le 5 mars 2026 à Caracas ( Venezuelan Presidency / ZURIMAR CAMPOS )

Elle a aussi promis une révision du code minier, précisant à M. Burgum qu'elle a rencontré mercredi, que l'Assemblée travaillerait sur le texte lundi.

Le Venezuela est un pays riche en minerais comme l'or, le diamant mais aussi la bauxite, le coltan et d'autres minerais rares rentrant notamment dans la production d'ordinateurs et de téléphones portables.

L'activité dans ce domaine est concentrée sur un territoire de 112.000 km2 baptisé Arc minier, une zone très instable avec la présence de groupes armés, dont des guérillas et des gangs organisés.

L'ONG SOS Orinoco a en outre alerté sur une réduction de 945.000 hectares de la surface des forêts depuis l'an 2000, d'après l'analyse d'images satellitaires.

L'exploitation minière fait aussi l'objet de critiques en raison de l'opacité qui l'entoure.

M. Burgum a estimé que l'instabilité était dû aux problèmes économiques.

- "Victoire" -

Le ministre de l'Intérieur, également président du Conseil national pour la domination énergétique des Etats-Unis, s'est aussi montré très optimiste sur la production pétrolière du Venezuela après la révision de la loi sur les hydrocarbures.

Le ministre américain de l'Intérieur Doug Burgum (g) et la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez (d) lors d'une rencontre au palais présidentiel de Miraflores, le 4 mars 2026 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )

"Quels que soient les objectifs fixés pour 2026 en matière de production de pétrole et de gaz, je suis convaincu que le Venezuela va non seulement les atteindre mais même les dépasser", a-t-il dit.

Washington a imposé des sanctions au secteur pétrolier et aurifère de ce pays après la réélection de M. Maduro en 2018 à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition.

Depuis la capture de Nicolas Maduro, Donald Trump a pris le contrôle du secteur pétrolier et quelque peu allégé les sanctions contre le Venezuela.

La visite de M. Burgum intervient deux semaines après celle du ministre américain de l'Energie Chris Wright qui s'était rendu des sites pétroliers, juste après la révision de la loi sur les hydrocarbures qui devrait permettre d'attirer de nombreux investisseurs.

"Le Venezuela n'est qu'à quelques heures des Etats-Unis", a fait remarquer le ministre de l'Intérieur. "Il faut quatre jours à un pétrolier transportant du pétrole vénézuélien pour atteindre l'Amérique. Un pétrolier met parfois 40 jours pour arriver d'Asie. C'est une opportunité immense."

"Les gens s'inquiètent des prix du pétrole et du gaz en Amérique. (...) Le Venezuela, avec les ressources dont il dispose, c'est incontestablement une énorme victoire pour le Venezuela, une énorme victoire pour l'Amérique", s'est félicité M. Burgum.

Le Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves pétrolières du monde, entend augmenter sa production de brut de 18% en 2026. Il a produit 1,2 million de barils par jour (b/j) en 2025, après un plus bas historique d'environ 360.000 b/j en 2020, un chiffre encore loin des trois millions extraits quotidiennement au début du siècle.

Venezuela
